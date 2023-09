EN IMAGES - L'Orchestre national de Lille fait son grand retour dans la prison de Sequedin

Le gymnase de la maison d'arrêt de Sequedin, près de Lille, a été aménagé pour l'occasion en salle de concert. Ce mercredi 20 septembre matin, à 10h30 tapantes, l'Orchestre National de Lille a donné un concert à 54 détenus, hommes et femmes, du centre pénitentiaire.

"Je me suis senti libéré, évadé"

Salim, un détenu de la prison, entre dans le gymnase un peu sceptique. "Je pensais que ça n'allait pas me plaire", confie-t-il sincèrement. "J*'écoute plutôt du rap, du Jul, du Ninho, jamais de la musique classique.*" Face à lui, Victor Jacob va essayer de le faire changer d'avis. Le chef d'orchestre, en chemise et basket, fait un court discours pour présenter "La flûte enchantée de Mozart" puis lève sa baguette. "Je suis parti vraiment loin, reconnaît Salim. J'étais dans mes pensées, je n'étais plus du tout en prison... j'ai voyagé. J'ai pensé à ma famille, j'avais l'impression qu'à la fin j'allais pouvoir rentrer chez moi. Je me suis senti libéré, évadé."

Les 70 musiciens de l'Orchestre National de Lille dirigés par le chef d'Orchestre Victor Jacob. © Radio France - Camille Decoopman

La salle est divisée en deux : à gauche, les détenus hommes; à droite, les détenus femmes. "J'étais dans ma bulle, je ne pensais plus qu'au moment présent raconte Laetitia. Quand on sort de notre cellule et du couloir où on vit, on se sent un peu libre. Et voir du monde, voir d'autres personnes que les détenus de tous les jours, ça fait chaud au cœur. On se dit qu'à l'extérieur, il y a quelque chose qui vit et qui nous attend."

"C'est spécial de jouer ici, c'est intimidant"

L'émotion est forte aussi du côté de l'Orchestre. "C'est spécial de jouer ici, c'est intimidant. D'abord, il faut savoir que c'est spécial de jouer le matin pour les musiciens comme pour moi, le chef d'orchestre, rappelle Victor Jacob. On arrive, on nous fouille, on nous prend nos téléphones. Il y a une ambiance restrictive. Mais après, l'accueil du centre pénitentiaire et celui des détenus est tellement agréable qu'on est très heureux d'être ici et qu'on arrive à se libérer sur scène**. Ça donne beaucoup de sens à ce que l'on fait."

"C'est un rendez-vous que les musiciens attendaient particulièrement, après quatre ans d'absence" ajoute-t-il. Ce partenariat entre la maison d'arrêt de Sequedin et l'Orchestre national de Lille date en effet de 1986, initié, à l'époque, sous l'égide du chef d'orchestre Jean-Claude Casadesus. Le rendez-vous est devenu annuel à partir de l'année 1995.

Les musiciens ont joué l'Ouverture de la Flûte enchantée de Mozart et la huitième symphonie de Dvořák. © Radio France - Camille Decoopman

"Mais la crise du Covid les a empêché de venir pendant trois ans" regrette Marjolène Labelle, qui coordonne les activités du centre pénitentiaire. On a donc repris contact avec eux en avril pour organiser leur retour". Cinq mois donc, pour tout mettre au point. "C'est énorme d'organiser ça. Faire entrer 70 musiciens dans une prison, avec leurs instruments, plus les invités et les journalistes, ça n'arrive pas tous les jours."

Trois nouveaux ateliers pour continuer à découvrir l'orchestre

Pour relancer le partenariat en beauté, l'Orchestre National de Lille a proposé d'animer trois nouveaux ateliers en octobre et décembre. "Ce seront des ateliers par petits groupes, 10 à 15 détenus hommes maximum. Il y aura une introduction à l'orchestre, une musicothérapeute et une rencontre avec des musiciens de l'ONL (Orchestre National de Lille)", explique une représentante de l'ONL.

Les ateliers s'adressent aux détenus, comme Salim, déjà inscrits dans un parcours scolaire en détention.