EN IMAGES - La biscuiterie berrichonne Le Croquet de Charost participe au Salon du chocolat à Paris

Avis aux gourmands ! Le Croquet de Charost participe pour la première fois au Salon du chocolat à Paris. La biscuiterie berrichonne, dont l'atelier est installé à Neuvy-Pailloux (Indre), va présenter ses produits aux visiteurs pendant cinq jours.

L'événement démarre ce jeudi 28 octobre et dure jusqu'au lundi 1er novembre. Les places sont chères, il faut compter plusieurs milliers d'euros. Difficile d'obtenir un stand, mais cette année, la biscuiterie a eu l'opportunité de s'y installer. "On voulait faire connaître la biscuiterie au-delà de la région Centre. Et à Paris, c'est le meilleur moyen de se faire connaître, explique Adrian Oprea, le gérant. On est fiers parce que c'est le plus grand salon au monde je pense".

Un sablé créé spécialement pour l'occasion

Au milieu des stands des chocolatiers venus du monde entier, le couple qui a repris l'entreprise il y a un an va présenter les produits de la biscuiterie, notamment son incontournable biscuit aux amandes. Parce qu'au Salon du chocolat de Paris, il n'y a pas que du chocolat ! "On a des biscuits avec du chocolat, indique le gérant. Bien sûr, on a amené le Croquet de Charost. On a créé un nouveau sablé spécialement pour le salon avec des framboises et des pépites de chocolat". Le couple vendra également les produits de la gamme de la chocolaterie de la Vallée noire de Montipouret et ses fameuses tablettes "Grand noir du Berry", ainsi que les célèbres tisanes "Pisse-mémé".

"On est partis avec 20 mètres cube de biscuits, raconte Adrien Oprea. Entre le chocolat, le thé et les biscuits, on a amené cinq palettes de produits. On espère revenir avec le camion vide, mais le plus important pour nous, c'est de faire découvrir la biscuiterie aux Parisiens".

Découvrez le stand du Croquet de Charost

Adrian et Iulia Oprea, les gérants du croquet de Charost, sur leur stand au Salon du chocolat à Paris. - DR - Le Croquet de Charost

Le stand de la biscuiterie berrichonne Le Croquet de Charost au Salon du chocolat à Paris. - DR - Le Croquet de Charost

