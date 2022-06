EN IMAGES - La caserne des pompiers d'Ajaccio fait le plein pour sa journée portes ouvertes

C'était la foule des grands jours ce samedi à la caserne des sapeurs-pompiers d'Ajaccio ! Près de 4 000 curieux ont profité de la journée portes ouvertes pour découvrir le lieu. L'événement était organisé par l'Amicale des sapeurs-pompiers de la ville. Comme lors de la première édition en 2019, de nombreuses animations ont été mises en place. Les visiteurs, souvent venus en famille, ont pu découvrir les différents types de véhicules d'intervention des pompiers. Une tyrolienne avait également été installée, tout comme une piscine.

Une tyrolienne avait été installée au cœur de la caserne © Radio France - Théo Caubel

L'objectif de cette journée était de faire découvrir ce lieu normalement fermé au public. "Une caserne, que ce soit chez les pompiers ou les militaires, ça reste un endroit relativement fermé, explique Pierre Batistini, président de l'Amicale des sapeurs-pompiers d'Ajaccio. On s'est dit qu'une fois dans l'année, il fallait que les pompiers s'ouvrent à la population ajaccienne afin de montrer comment on travaille et notre matériel."

Les visiteur ont pu faire un tour dans un camion feu de forêt et ils ont pu, bien sur, déclencher la sirène © Radio France - Théo Caubel

Des démonstrations de désincarcération ont eu lieu devant un public très attentif aux nombreuses opérations réalisées © Radio France - Théo Caubel

Les jeunes sapeurs-pompiers avaient également leur stand et ont proposé des animations pour les plus jeunes, comme cette simulation d'incendie pour apprendre à extraire quelqu'un d'une maison en feu © Radio France - Théo Caubel

Les plus jeunes ont pu s'essayer à manier une petite lance à incendie © Radio France - Théo Caubel