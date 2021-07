La nuit du vendredi au samedi 31 juillet a été intense pour les pompiers de la Drôme et les habitants des communes de Saint-Mamans, Meymans, Chatuzange-le-Goubet, Jaillans et Papelissier où un violent orage de grêle s'est abattu. Il n'y a pas de blessé grave mais les dégâts sont importants.

EN IMAGES - La commune drômoise de Saint-Mamans fortement touchée par l'orage et la grêle

La nuit a été très courte pour les pompiers de la Drôme et les habitants de Meymans, Chatuzange-le-Goubet, Jaillans, Papelissier et Saint-Mamans touchés par un violent orage vendredi 30 juillet.

Atmosphère "apocalyptique"

A Saint-Mamans, près de 90% des maisons ont été endommagées par des grêlons gros comme des balles de tennis. Les toitures de l'école et de l'église de la commune ont été percées et l'eau s'est infiltrée. Avec 70 pompiers, les habitants s'affairent ce samedi 31 juillet à bâcher les toits et enrouler de cellophane les fenêtres des voitures.

Trois personnes ont été évacuées et relogées par la maire, Danielle Clément. "Nous avons mis en place une cellule de crise dans la demi-heure qui a suivi l'événement", rapporte l'élue. La conseillère départementale Nathalie Zammit et la députée Emmanuelle Anthoine sont présentes à ses côtés pour évaluer les dégâts. "J'ai l'impression de revivre ce qu'on avait eu en juin 2019 à Romans, se souvient la parlementaire. Il y a cette même ambiance, cette même atmosphère apocalyptique."

Besoin de bâches

"On n'avait pas pris il y a deux ans, on ramasse aujourd'hui, déclare amer Yohan Félicien. Sa maison n'a plus de toit, les chaises de terrasse sont trouées. Cet habitant se dit "au bout de sa vie". Ses voisins, eux, dressent les premières constations pour déclarer les dégâts aux assurances. Mais il leur faudra attendre lundi pour les contacter. D'ici là, ils espèrent que le temps se calme. D'où l'appel à la solidarité porté par la maire, Danielle Clément : "Nous n'avons pas assez de bâches, ils en font venir de Lyon mais l'autoroute est bouchée. Je ne veux pas que mes administrés se retrouvent sous la pluie ce soir. Tous les volontaires peuvent nous amener des bâches à l'école de Saint-Mamans."

Des habitants s'affairent à reboucher leur toit avant qu'il ne se remette à pleuvoir. © Radio France - Marie Roussel

La maire compte formuler la demande de reconnaissance d'état de catastrophe naturelle dès lundi.

Les vitres des voitures éclatées par les grêlons gros comme des balles de golf. © Radio France - Marie Roussel

A Chatuzange-le-Goubet, quatre bâtiments de la commune dont les deux écoles ont été également touchés.