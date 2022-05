EN IMAGES - La Corrèze tente d'attirer les jeunes médecins grâce aux "meules bleues"

Ils sont arrivés à Collonges-la-Rouge au son des Trois Cafés Gourmands, mais ils n'ont pas encore "la Corrèze en cathéter". Quoique. Plus de 400 personnes, nouveaux venus en Corrèze ou encore professionnels de santé, ont parcouru près d'une centaine de kilomètres en mobylette bleue. Ce "road-trip touristico-festif" comme il se présentait, s'est terminé à Collonges-la-Rouge par une sorte de halte gourmande. Des crêpes et du fromage, accompagné de cidre aux pommes du Limousin, étaient proposer afin de se reposer de cette journée.

Les participants à cette journée en pause à Collonges-la-Rouge © Radio France - Mickaël Chailloux

Wendy et Mickaël, qui travaillent chez Nexton, basé à Saint-Augustin, dans les Monédières, ont apprécié cette journée. Récemment arrivé en Corrèze, après des années en région parisienne, ils ont profité de chaque instant. "Pouvoir découvrir tous ces paysages en meule bleue, c'est inédit" raconte Wendy. "Je découvre vraiment la Corrèze comme on l'a connait pas" explique Mickaël. "En s'installant en Corrèze, on cherche justement ça, la verdure". Un voyage comme ça renforce la volonté de s'installer pour les deux. "Et d'en parler à ceux qui veulent venir s'installer".

L'arrivée des participants en meule bleue © Radio France - Mickaël Chailloux

Justement, proche d'eux, Atlanticya et Cécile discute autour d'un bol de crêpes. Les deux internes en huitième année de faculté de médecine se sont rencontrées au congrès de Tours. Aujourd'hui, elles sont dans la même équipe en meule bleue. "Au départ, j'avais des appréhensions, c'était ma première fois en mobylette" raconte Cécile, "mais, mes peurs se sont vite dissipées." Cette découverte de la Corrèze enthousiasme les deux jeunes filles de 26 ans. "Je suis tombé sous le charme de la Corrèze" sourit Cécile. Quant à Atlanticya, elle estime qu'il n'y a "pas beaucoup de freins" à une possible installation dans le département. Cécile hésite encore. "Je réfléchis, mais c'est un petit plus pour une installation oui".

Une "meule bleue" vu de près © Radio France - Mickaël Chailloux

Le départ de Collonges-la-Rouge en meule bleue © Radio France - Mickaël Chailloux

Pour Anne Poudret, la directrice de l'action sociale et de la santé au Conseil Départemental de la Corrèze, la venue de ces jeunes internes est une bonne chose. "Moi-même je suis bordelaise, la Corrèze a été mon coup de coeur, je n'en repartirais pour rien au monde. Je peux leur expliquer mon choix, comme cela. Mais, elles peuvent discuter aussi avec des corréziens, voir comment ils vivent. C'est un projet de vie." Les deux internes repartiront arpenter le département ce dimanche pour y rencontrer des professionnels de santé, installés ou salariés en maison médicale. Ensuite, leur destin sera entre leur mains. "J'espère qu'elles reviendront" ajoute en guise d'espoir Anne Poudret, alors que les meules bleues rejoignent Brive.