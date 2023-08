EN IMAGES - La démolition de la barre Boutaric à Dijon

Mâchoires ouvertes et jet de vapeur, la pince s'avance au bout de son grand bras articulé. On pense à la tête d'un dragon ou d'un animal fantastique et monstrueux. Un coup dans le mur pour l'éprouver puis les mâchoires en acier croquent la paroi en béton, cisaillant le mur et les traverses métalliques qui cèdent dans un craquement.

Nous ne sommes pas dans un film de science-fiction, mais au pied du chantier de "déconstruction" de la barre Boutaric un immeuble de 9 étages et 146 logements, quartier des Grésilles à Dijon. Les locataires ont été relogés en 2021 et c'est la fin de cet ensemble construit en 1958, une histoire de plus de 60 ans.

Rien ne résiste à cette terrible pince © Radio France - Olivier Estran

"On a choisi le "grignotage" comme méthode de destruction, car c'est plus simple à mettre en œuvre et moins coûteux qu'une implosion avec des charges explosives" explique Rémy Creusvy, chargé de ce projet de démolition à Grand Dijon Habitat. "Avec cette méthode, il suffit d'une demi douzaine de personnes et nous pouvons réutiliser les décombres. On estime que l'on va récupérer 12.000 tonnes de matériaux. Les ferrailles partiront en fonderie et les gravats seront concassés dans une entreprise à Arcelot et auront une deuxième vie comme matériaux de remblais ou de sous-couches pour les routes."

La tête est équipée de jets de vapeur d'eau pour éviter les projections de poussière © Radio France - Olivier Estran

"On commence toujours par attaquer l'immeuble par le haut, et on fait chuter les débris. La tête de la pince projette une vapeur d'eau pour éviter la poussière et les projections. On estime qu'il nous faudra 3 à 4 mois pour venir à bout de l'immeuble" explique ce responsable.

Le chantier va durer 3 à 4 mois © Radio France - Olivier Estran

"Ne pas refaire les erreurs du passé..."

"L'opération de démolition se chiffre à 2 millions 225.000 euros" détaille Hamid El Hassouni, maire-adjoint en charge du quartier des Grésilles et président de Grand Dijon Habitat. "Une fois que tout sera terminé, on va transformer ce lieu en espace public, ce sera une phase de transition. Puis dans les prochaines années, nous recommencerons à construire ici des logements. Ce sera des résidences plus petites, 2 à 3 étages sans doute, et nous donnerons la possibilité aux locataires d'acheter leurs appartements. On ne refera pas de grandes barres, on veut éviter les erreurs du passé."

Plus de 500 personnes ont vécu en même temps dans ces neuf étages, soit près de 4.000 personnes entre 1958 et 2022 selon Grand Dijon Habitat. Lorsque l'immeuble a été vidé de ses occupants, les deux-tiers des locataires ont demandé à être relogés dans le quartier.

Maryvonne, ex-locataire de la barre Boutaric © Radio France - Olivier Estran

"C'est émouvant et moi aussi je suis déchirée"

"J'ai été heureuse ici" comment Maryvonne Moissenet qui a habité cette barre durant 30 ans, de 1992 à 2022. "On s'entendait bien entre familles, toutes origines confondues. J'ai trouvé des gens très bien ici. Moi du coup, quand la barre a été condamnée, je ne suis pas partie bien loin, j'habite à 20 mètres d'ici" souligne cet agent d'entretien.

"Voir l'immeuble éventré, c'est poignant. Ça me déchire aussi, et j'en ai les larmes aux yeux" déclare-t-elle émue. "Je sais qu'il y'aura d'autres logements. C'est une bonne idée d'en faire des plus petits, mais j'espère qu'il y aura de la place pour tout le monde, et que les loyers resteront accessibles pour tout le monde."

Un vue d'ensemble du chantier, les matériaux évacués seront recyclés © Radio France - Olivier Estran

Une inscription sur la palissade du chantier © Radio France - Olivier Estran