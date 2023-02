EN IMAGES - La Dordogne au Salon de l'agriculture : sur le stand du département, ruée sur les cœurs de canard

Le Salon de l'agriculture, les Parisiens y viennent surtout pour manger. Forcément, le stand du Périgord est une destination de choix, dans le hall des "produits et saveurs de France". Une quarantaine de producteurs y présentent foies gras, châtaignes, vins et huiles de noix avec des dégustations gratuites. Et il y a littéralement foule, quand sonne l'heure de midi et que les estomacs commencent à crier famine.

ⓘ Publicité

Les coeurs de canard s'arrachent à l'heure du déjeuner sur le Salon de l'agriculture. © Radio France - M. B.

La foule se presse pour s'accouder au comptoir. Les serveurs débouchent les Pécharmant, alors que Jules et ses copains lèvent leur cure-dent pour tenter d'attraper quelque chose à manger : "C'est une honte qu'ils proposent des coeurs de canard sur le stand du 64, et qu'ils ne sachent pas les faire !", s'écrie cet étudiant nantais : "Comparé à ici, là on parle! Le Périgord fait beaucoup mieux que le 64!".

"Il y a un monde fou"

Le casque-micro à l'oreille au milieu du stand, l'un des cinq cuisiniers professionnels fait dorer les coeurs de canard à la plancha, non sans y ajouter un peu de beurre truffé : "Il y a un monde fou, mais parce qu'on est autour de la meilleur région de France, la Dordogne-Périgord!" Marie-Paul est penchée sur le comptoir. Fonctionnaire au ministère des finances, l'odeur la fait chavirer : "J'ai déjà goûté le pain perdu aux cèpes, un régal, et si vous me faites rater les coeurs gare à vous!"

loading

Derrière elle, Arthur a raté la dernière fournée : "Il y en a un qui a pris au moins 10 coeurs de canard". Ce qu'il retiendra avec ses amis ? "Le Périgord ils nous ont donné plein de choses à manger, par rapport aux autres départements. Ce sont les plus généreux".