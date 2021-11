EN IMAGES - La F1 Esport s'est dévoilée à Limoges autour d'Alpine et de Race Clutch

Ce mercredi soir, un moment quasiment inédit s'est déroulé à Ester Technopole à Limoges. Une écurie du championnat du monde de Esport F1 a ouvert ses locaux au public et permis de dialoguer avec les pilotes. Une manière de démocratiser et de décloisonner le eSport.

C'est à Limoges que l'écurie Alpine a établit ses quartiers pour le championnat du monde eSport de F1. En l'occurrence, il s'agit de la société Race Clutch, partenaire, qui manage l'écurie. Nous sommes en plein championnat du monde de cette discipline. Et une petite poignée de personnes, qui s'étaient inscrites au préalable sur internet, ont pu rencontrer les pilotes et poser leurs questions. "On pensait accueillir seulement 40 à 50 personnes, mais en quatre jours, tous les créneaux étaient déjà pris !" s'en étonne encore Richard Arnaud.

Un podium depuis Limoges

Devant le simulateur, la file d'attente se forme. Race Clutch avait, en effet, mis un simulateur devant l'entrée de la salle pour ceux qui souhaitaient s'exercer. Max et Sara ont franchi le pas, non sans crainte. "Le volant est dur, c'est étonnant" racontait Max à la sortie du tour en course. De quoi saluer la performance des pilotes qui vont ensuite s'exercer sur les circuits de Portimao et Zandvoort. Chacun des 30 pilotes ont les mêmes éléments (siège-PC-volant), et quelques possibilités de modifier quelques éléments. Les réglages font toute la différence. Le pilotage sur le jeu vidéo F1 2021 fait donc toute la différence. A ce jeu, Fabrizio Donoso, le pilote chilien de Race Clutch-Alpine a réussi son pari : le podium au Portugal.

Une satisfaction même si, à cause de qualifications mouvementées, le pilote est parti dernier de la deuxième course. Il finira finalement 16ème. Deux courses à la suite, soit une quarantaine de tours, ce n'est pas anodin dans la journée du pilote. "Je suis satisfait de mon event car j'ai bien réussi à tenir physiquement. Ce sont des journées longue, de 9h jusqu'à 22h-23h. Il faut aussi avoir cette capacité mentale de switcher si on fait un mauvais résultat sur la première course" explique Fabrizio Donoso.

Pas de chance en revanche pour le hongrois Patrick Sipos, rookie de cette année, qui partait à la 4ème position et qui finira 8ème de la course. Néanmoins, il marque ses premiers points. Une fierté pour ce nouveau limougeaud.

Les trois pilotes Alpine eSport : Patrick Sipos, Nicolas Longuet et Fabrizio Donoso © Radio France - Mickaël Chailloux

Un vrai sport, un vrai business

Les pilotes virtuels de ce championnat du monde ont effectivement tous déménagés à Limoges. Ils habitent une colocation à Panazol, dans l'agglo limougeaude. Ils subissent aussi un vrai entraînement avec des exercices neurovisuels comme les pilotes de monoplaces réelles. "En fait, c'est un copié-collé de ce qui se passe dans le monde professionnel réel" explique Richard Arnaud. "Il faut qu'on prenne cela le plus sérieusement possible pour attirer les talents aussi"

Car évidemment, ce championnat virtuel est devenu un vrai enjeu, y compris financier pour tous les acteurs. Hydro, l'animateur de la soirée et streamer depuis 2016 de Formule 1, l'explique bien : "En 2017, c'était une compétition indépendante. En 2018, le premier vrai championnat a eu lieu. Il se développe, désormais les écuries sont supportées par les vrais constructeurs." Un souci de marque pour attirer les jeunes, consommateurs d'eSport. "C'est aussi un moyen de faire briller les pilotes" et donc les écuries souligne l'observateur avisé du monde du sport auto.

La watch party a eu lieu dans le salon Hermès de Ester Technopole © Radio France - Mickaël Chailloux

Quoiqu'il en soit, la "watch party" organisée par Race Clutch a très bien fonctionné. Une deuxième édition pourrait se tenir. En attendant, les pilotes sont partis se reposer avant la course de ce jeudi soir aux Etats Unis et la dernière manche le 16 décembre prochain.