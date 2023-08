EN IMAGES - La fête des guides de Chamonix

La fête des guides de Chamonix a rassemblé de très nombreuses personnes ce mardi 15 août, sur le parvis de l'église Saint-Michel (à quelques pas "du bureau des guides" et de la "maison de la montagne"). Cette fête, créée il y a plus de 100 ans, s'inscrit dans la tradition de la plus ancienne et de la plus grande compagnie des guides. Elle rassemble plus de 200 guides et 150 accompagnateurs en moyenne montagne.

ⓘ Publicité

La traditionnelle cérémonie sur le parvis de l'église de Chamonix

Pendant cette cérémonie, face au public, les nouveaux guides de la compagnie sont intronisés. Tous les guides sont ensuite appelés un par un et se rassemblent devant l'église et vient enfin la bénédiction des "hommes, des piolets et des cordes".

Le parvis de l'église Saint-Michel à Chamonix lors de la fête des guides ce 15 août © Radio France - Anabelle Gallotti

Lors de la cérémonie les nouveaux guides qui intègrent la compagnie des guides de Chamonix sont intronisés par leurs aînés © Radio France - Anabelle Gallotti

Le doyen de la compagnie des guides de Chamonix - Fête des guides 2023 © Radio France - Anabelle Gallotti

La bénédiction des hommes, des piolets et des cordes. © Radio France - Anabelle Gallotti

Sophie Lavaud, première Française à gravir les quatorze sommets de plus de 8000 mètres, était présente à la fête des guides de Chamonix © Radio France - Anabelle Gallotti