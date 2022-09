EN VIDÉO - La flèche de la Grue noire, un des symboles industriels de Nantes, enfin démontée

L'opération - délicate - du démontage de la flèche devait avoir lieu dès le début des travaux, mais un mauvais calcul du poids réel de la flèche et une mauvaise météo en fin de semaine dernière ont retardé cette première phase de démontage de grande ampleur. Ce mardi 6 septembre, la flèche a enfin pu être déposée au sol pour être restaurée.

L'opération a nécessité deux gros engins de levage. Une opération délicate liée à la structure de la flèche : sur les 43 tonnes, 35 sont à l'avant et 8 tonnes à l'arrière. Un jeu d'équilibriste.

L'intérieur de la cabane contient beaucoup de ferraille, et donc un poids supplémentaire que les techniciens n'ont pas pu estimer en amont. © Radio France - Marek Khetah

Les vingt techniciens à l'œuvre doivent travailler sans plans d'archives, ce qui rend la tâche compliquée selon Mathieu Ulrich, directeur des travaux à Manang, une des sociétés prestataires des travaux : "On se demande un peu comment ils l'ont montée à l'époque, peut-être en tronçons. En tout cas ils n'avaient pas ces moyens de levage-là. Ils n'avaient peur de rien, ils n'avaient pas nos moyens".

Il faut prévoir l'imprévisible

La flèche soulevée pesait 43 tonnes, inégalement réparties entre l'avant et l'arrière de la flèche, ce qui a rendu la manœuvre délicate. © Radio France - Marek Khetah

Ce type de chantier de rénovations, avec beaucoup d'inconnues, rendent les travaux d'ouvrage très "excitants", explique, Mathieu Ulrich : "Il faut prévoir l'imprévisible, ou l'inverse. C'est-à-dire qu'il faut anticiper les imprévus, il y a des choses qu'on ne connaît pas. Par exemple, quand on va désamianter et décaper toute la charpente métallique, il est probable qu'on rencontre des zones de réparation. Et plus elle sont complexes, plus on prend du retard. C'est un monument qui a des décennies. Par conséquent, de la même façon que les anciens bâtisseurs ont soigné l'ouvrage, on va soigner la réparation".