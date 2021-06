EN IMAGES - La Foire expo signe son retour à Châteauroux

Annulée en 2020 à cause de l'épidémie de Covid-19, la Foire Expo de Châteauroux accueille de nouveau les visiteurs jusqu'au mercredi 23 juin. L'événement doit attirer 38 000 curieux et 200 exposants soulagés de revoir de potentiels clients.

"Installer le stand, ça fait tout drôle, on n'avait plus l'habitude", sourit Michel Signolet. Il fait partie des 200 exposants de la Foire Expo de Châteauroux, qui se déroule au Parc des Expositions de Belle-Isle jusqu'au mercredi 23 juin. "On retrouve les copains et les clients", ajoute ce vendeur de literie originaire du Loir-et-Cher. Dans les allées de la foire, il n'y a pas foule ce samedi midi. Mais être présent est déjà une bonne nouvelle. "Si on n'est pas sur la foire, les gens ne viennent pas nous voir et on n'a pas de contacts. Depuis ce matin, on a déjà vu quelques clients perdus de vue donc ça fait plaisir de renouer avec eux", souligne Patrick Charot, restaurateur de meubles anciens depuis plus de 15 ans.

"On attend la reprise", explique Patrick Charot, installé sur son stand à la Foire Expo de Châteauroux © Radio France - Solène de Larquier

Les clients sont venus pour flâner souvent mais aussi en étant à la recherche d'opportunités. "Ça fait du bien de sortir, de revoir du monde, reprendre un peu la vie comme avant. Et puis voir ce qui se fait de neuf", expliquent Josette et Jean-Pierre, un couple originaire de Lacs dans l'Indre. Sur les stands, les commerciaux sollicitent les passants pour leur présenter des offres attractives. "On n'a pas fait de foire depuis fin octobre 2020. Ça représente surtout de la publicité, ça nous fait connaître", indique Michel Signolet. Ce vendeur est rémunéré au pourcentage par sa société en fonction de ses ventes. En 2020, de très nombreuses foires ont été annulées, entraînant 40 000 euros de pertes sur son chiffre d'affaires.

Des voitures de collection exposées à la Foire Expo de Châteauroux © Radio France - Solène de Larquier

"Forcément, sur le plan économique, on se sent assez fébrile pour le moment", appuie Patrick Charot, qui restaure des meubles anciens. "On attend la reprise. Il n'y a pas eu du tout de foire l'an dernier, il est temps que ça reprenne rapidement. On travaille régulièrement sur Châteauroux, on y passe trois à quatre mois tous les ans depuis une dizaine d'années qu'on fait la Foire Expo de Châteauroux", ajoute-t-il.