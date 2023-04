EN IMAGES - La fresque cosmique de Monsieur Poulet avec les enfants de Talence

La fresque de M.Poulet et des enfants de Talence sur le transformateur EDF

La peinture, c'est l'étape finale de ce travail commencé en mars avec monsieur Poulet, un street-artiste, connu pour son petit personnage de poulet dans les rues bordelaises. Les élèves ont dessiné tout ce que leur inspirait le cosmos. 'Ils ont eu des idées dans tous les sens", rit l'artiste. Du petit "monstre baveux" de Janelle au "nugget astéroïde" en hommage à monsieur Poulet, ce sont les enfants qui ont réalisé la plupart des dessins. Ils ont passé trois heures à peindre le mur cette semaine, Monsieur Poulet finira seul les dernières retouches. Une exposition est prévue en juin au forum des arts et de la culture. Les dessins des enfants y seront exposés.

Les enfants s'appliquent à peindre le ciel en violet © Radio France - Marine Corbel

Monsieur Poulet leur tend des tabliers et des protections pour les chaussures mais ils guettent déjà les pots de peinture sur la table, prêts à choisir leur couleur. Les jeunes de l'école Maurice Ravel ont entre sept et dix ans et ici, à deux pas de leur école ce sont eux les artistes. En quelques minutes, les quatre murs de béton du transformateur EDF se couvrent de violet, de jaune, de bleu. Ce projet de street-art est un choix des habitants de Talence. Ils ont voté pour y consacrer 5000 euros du budget participatif.

M. Poulet remplit les gobelets de peinture © Radio France - Marine Corbel