EN IMAGES - La Garazi en rose réunit 1 300 participantes à Saint-Jean-Pied-de-Port

C'est un événement qui a permis de récolter 108 750 euros depuis 2018, reversés à différentes associations et projets. La Garazi en rose était de retour ce dimanche à Saint-Jean-Pied-de-Port. 1300 personnes ont participé à ces courses et marches pour sensibiliser au dépistage et à la prise en charge du cancer du sein. Un événement à revivre en images.

Juste avant le départ © Radio France - Manon Klein

Avant le départ, un échauffement est organisé.

Nathalie, Elisabeth Maria, Patricia et Isabelle travaillent à la Carsat à Pau. Elles découvrent Saint-Jean-Pied-de-Port dans la bonne humeur.

Nathalie, Elisabeth Maria, Patricia et Isabelle © Radio France - Manon Klein

Les participantes peuvent soit courir, soit marcher. Plusieurs parcours sont proposés.