EN IMAGES - La grande réderie de printemps envahie les rues d'Amiens

Comme à chaque printemps et chaque automne, la réderie et ses stands envahissent le centre d'Amiens. Plus de 80 000 participants sont attendus, et plus de 2 000 exposants ont déballé bibelots, vêtements, meubles et objets en tout genre dans les rues amiénoises, piétonnisées pour l'occasion.

Une collection de boîtes publicitaires des années 1950. © Radio France - Lou Momège

La réderie est aussi l'occasion de découvrir des collections d'objets plus ou moins insolites, dont les propriétaires se lassent, ou possèdent des doubles.

Le stand de Jean-Marc, passionné par Michelin. © Radio France - Lou Momège

L'événement n'attire pas que les Picards. De nombreux promeneurs sont venus tout spécialement de région parisienne, mais aussi d'Angleterre ou encore des Pays-Bas pour faire de bonnes affaires dans ce vide-greniers géant.

Le stand de cette famille belge propose bien évidemment des objets à l'effigie de Tintin. © Radio France - Lou Momège

Malgré la bonne ambiance générale, les rédeux ont du supporter la pluie en milieu de matinée.