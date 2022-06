EN IMAGES - La grande vente de l'été d'Emmaüs à Villiers-Charlemagne attend les chineurs ce week-end

La grande vente d'été d'Emmaüs bat son plein ce week-end des 25 et 26 juin à Villiers-Charlemagne au sud de Laval. 3 000 mètres carrés de stands pour lever des fonds au profits de l'association. Cette vente est un grand moment de solidarité.

Plus de 3 000 mètres carrés de stands sont installés à l'espace Emmaüs de Villiers-Charlemagne au sud de Laval.

La communauté Emmaüs de la Mayenne attend plus de 3 000 personnes à sa grande vente annuelle de l'été. À l'espace de Villiers-Charlemagne, au lieu-dit La Chevalerie, au-dessus de Château-Gontier-sur-Mayenne, des milliers d'objets neufs ou d'occasion les attendent, avec impatience car cette vente représente 20% des revenus annuel de l'antenne mayennaise d'Emmaüs.

La grande vente de l'été d'Emmaüs 53 continue dimanche 26 juin de 10h à 18h en continu. © Radio France - Selma Riche

200 personnes s'activent derrière les stands. Des bénévoles, des salariés de l'association et aussi des compagnons, accueillis par Emmaüs. Eliott est un ancien compagnon. Il est resté cinq ans dans la communauté Emmaüs de la Mayenne avant de décrocher un titre de séjour et un travail. Il tient l'une des caisses, c'est sa façon de renvoyer l'ascenseur. "Emmaüs a vraiment été pour moi un tremplin donc à tout moment, je donne de mon temps pour servir." Derrière lui, un autre compagnon, Youssouf. Il est arrivé de Guinée Conakry il y a cinq ans et est depuis accueilli par Emmaüs. "Cette grande vente, c'est important pour nous, pour tous les compagnons. Pour avancer, il faut que que l'on bosse, pour ramasser beaucoup d'argent."

Vous pouvez dénicher des meubles, de l'électroménager et même des outils de bricolage. © Radio France - Selma Riche

"C'est donnant-donnant"

Les visiteurs de la vente connaissent l'importance qu'elle la vente représente pour le fonctionnement de l'antenne mayennaise. "Il faut se dire qu'Emmaüs, c'est les compagnons, c'est la solidarité, c'est tout ça", répond Gislaine. Pour Sébastien, c'est donnant-donnant. "Autant on aide les compagnons qui sont là, mais autant nous, ça nous aide aussi." L'association espère récolter 40 000 euros, un montant essentiel qui représente 20% de ses revenus annuels.

69 compagnons, 60 adultes et 9 enfants, sont accueillis par Emmaüs 53. © Radio France - Selma Riche