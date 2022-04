EN IMAGES - La joie de réfugiés ukrainiens en Mayenne, lors d'une excursion à Cancale

Des huîtres, de l'iode marin et du beau temps : tout était réuni pour passer une superbe journée en à la mer. Une quarantaine de femmes et d'enfants ukrainiens ont découvert Cancale, en Ille-et-Vilaine. Ils sont réfugiés depuis plusieurs semaines dans le secteur de La Chapelle au Rriboul, dans le nord Mayenne, et la municipalité mayennaise voulait leur faire "changer d'air". Elle a donc contacté la commune bretonne a concocté un programme chargé.

Yriana, 22 ans, a fui l'est de l'Ukraine avec sa mère. Dans les rues du port, elle multiplie les photos avec son smartphone. Elle explique, en anglais, qu'elle découvre avec joie cette petite ville : "Je suis venue en France et je suis juste allée à Laval, en Mayenne. J'étais très excitée à l'idée de venir ici et de voir les huîtres, comment les manger. Je viens de Kharkiv et les cinq dernières années, je vivais à Kiev, la capitale ukrainienne. _Elle me rappelle la ville d'Odessa_, une ville proche de la mer. Ça y ressemble beaucoup."

Tous attendent avec impatience la fameuse dégustation d'huîtres sur le célèbre marché de Cancale. Une nouvelle expérience pour Gleb, 7 ans, qui a du mal à apprécier.

Mais ce n'est pas le cas de tout le monde...

Après la dégustation, le temps est venu de profiter du soleil et de la plage. Le groupe décide de se poser sur la plage de Port Mer. Un bonheur pour les enfants, mais aussi pour Léna, la maman de Gleb. Elle sourit en regardant les enfants courir sur le sable, loin de la guerre qui frappe son pays : "C'est un choc qui n'est pas encore parti et ce n'est pas facile donc cette journée permet de tout oublier, de vivre et de respirer l'air marin et de profiter du soleil."

La plage du Port Mer, le moment de détente pour ces réfugiés ukrainiens. © Radio France - Julien Prouvoyeur

Toutes les femmes et leurs enfants sont ravis de cette journée et avant de partir, elle décide d'entonner un chant ukrainien pour dire merci.