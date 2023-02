EN IMAGES - La Légion étrangère prend ses quartiers à La Courtine en Creuse

C'est un nom qui parle au plus grand nombre, en France comme à l'étranger. La Légion étrangère fait partie de ses institutions militaires connues et reconnues de par le monde. Un de ses plus vieux régiments vient d'ailleurs de poser ses valises en Creuse, le temps de quelques semaines.

Le deuxième régiment étranger d'infanterie, basé à Nîmes dans le Gard, a en effet envoyé près de 600 de ses hommes pour plusieurs semaines d'entraînement, de fin janvier au jeudi 16 février. Près de trois semaines de test du nouveau matériel, de préparation au combat et d'ateliers en vue des prochaines opérations militaires prévues à l'international.

- Lieutenant Guillaume Legrand / Armée de terre

Les légionnaires ont l'habitude de ce type de rendez-vous. Le deuxième régiment se déplace environ une fois par an au camp militaire de La Courtine, le cinquième plus vaste de l'Armée de terre en France avec plus de 6000 hectares de superficie.

Avec ses terrains de tirs, de manœuvre, ou encore son village de combat, le terrain de La Courtine offre en effet toute une série d'équipements bien pratiques pour les militaires de passage. "On a toutes les possibilités sur place", détaille le lieutenant Guillaume Legrand, officier de communication au deuxième régiment étranger d'infanterie.

"On est quand même dans une très belle région. Et puis ça correspond typiquement aux théâtres d'opérations en centre-Europe. Nous avons croisé beaucoup de monde dans les villages, des gens ravis de nous voir. Cela fait chaud au cœur" - le colonel Guillaume Vancina, à la tête du deuxième régiment étranger d'infanterie.

Des exercices de combat, de l'apprentissage, et puis des moments d'émotion en perspective aussi au sein de la Légion étrangère. Neuf soldats du deuxième régiment vont en effet recevoir leur décret de naturalisation en Creuse, ce samedi 11 février. La cérémonie se déroulera dans la matinée à Crocq.

Un exercice en terrain libre

Les soldats de la Légion étrangère termineront leur séjour en Creuse par un exercice en terrain libre. Plus de quatre jours de simulations de combat dans les champs et les bois de la région, parfois à proximité des bourgs et des villages, comme Crocq ou Auzances. La préfecture, les élus et les habitants sont évidemment prévenus. L'opération se déroulera jusqu'au jeudi 16 février.

