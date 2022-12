EN IMAGES - La liesse à Nantes après la victoire de la France contre le Maroc en coupe du monde

Des scènes de liesse, des klaxons dans tous les sens, des feux d'artifices à gogo et des supporters tout sourire. Ce mercredi soir, le centre-ville de Nantes bat au rythme des supporters de l'équipe de France, après la victoire des Bleus contre le Maroc en demi-finale de la coupe du monde au Qatar.

ⓘ Publicité

Un but d'un ancien Canari

Plusieurs centaines de personnes se sont réunies dans différents lieux iconiques du centre de Nantes pour partager ensemble cette victoire. "Le premier but était super, mais le deuxième qui est mis par Randal Kolo Muani , on a explosé, lance Jordan. C'est un nantais, le voir marquer à ce niveau-là c'est super, on est tellement fiers de lui."

"C'est magique, je n'ai pas les mots pour décrire cela, maintenant on doit aller au bout, réagit Randal Kolo Muani. Je suis dans mon rêve, j'ai du mal à me réveiller, j'ai mis mon premier but et j'espère que ce ne sera pas le dernier." Dans les rues de Nantes, ils sont nombreux à s'émerveiller devant le parcours de ce jeune formé au FC Nantes.

C'est une explosion de joie dans les rues de Nantes, ce mercredi soir, après la victoire de la France en demi-finale de coupe du monde. © Radio France - Matthieu Bonhoure

Des dizaines de jeunes dansaient sur Freed from Desire de GALA, une chanson devenue l'hymne des Bleus dans leurs vestiaires pendant cette coupe du monde. © Radio France - Matthieu Bonhoure