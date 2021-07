EN IMAGES - La liesse dans les rues de Chambéry après la victoire de l'Italie à l'Euro

L'équipe nationale d'Italie a remporté le deuxième Euro de football de son histoire ce dimanche soir, un événement très attendu par la grande communauté italienne de Chambéry et de toute la Savoie. Les supporters ont défilé une bonne partie de la nuit, notamment près du Carré Curial.

Ce n'était une surprise pour personne, une victoire italienne allait forcément faire beaucoup d'heureux en Savoie. La communauté italienne y est évidemment très forte, et la victoire de la Nazionale ce dimanche soir en finale de l'Euro ne pouvait que ravir tous les fans de football transalpins, qu'ils soient italiens ou avec des origines italiennes.

"C'est mieux que le 14 juillet"

Ils étaient donc plusieurs centaines à se rassembler dans la nuit de dimanche à lundi autour du rond-point qui amène au parking du Carré Curial. Concert de klaxons, fumigènes verts et rouges, pétards et même feu d'artifice... La fête a duré une bonne partie de la nuit dans le centre-ville de Chambéry.

Ils étaient des centaines rassemblés près du Carré Curial à Chambéry pour fêter le sacre européen de l'Italie. © Radio France - Marius Delaunay

Certains comme Michel n'ont pas hésité à donner de la voix. "Toutes les générations sont mêlées, c'est magnifique" dit-il d'une voix très émue. "Je suis d'origine italienne, j'ai 55 ans, et on sait qu'il y a beaucoup d'italiens à Chambéry. C'est donc normal et spontané de vivre ça ensemble pour un jour si particulier".

La fête a duré une bonne partie de la nuit dans le centre-ville de Chambéry, rassemblant plusieurs centaines de personnes.