EN IMAGES - La Maison de quartier des Châtillons à Reims souffle ses 50 bougies

Un demi-siècle d'existence ! La Maison de quartier des Châtillons, à Reims, a célébré son cinquantième anniversaire ce samedi 30 septembre. Structure gonflable, rodéo, animations, ateliers créatifs... Il y en avait pour tous les âges !

Cette journée d'anniversaire a été l'occasion de mettre en lumière la richesse de ce que l'on trouve dans ce centre social toute l'année. Des ateliers de création de bijoux, d'objets en bois, des cours de français dispensés par l'antenne locale du Secours catholique, ou encore des sessions de formation à l'informatique ou à la cuisine...

De grands panneaux retracent l'histoire du quartier à travers des témoignages d'habitants. © Radio France - Philippe Peyre

"C'est important pour nous de faire un événement à l'extérieur, d'investir l'espace public avec toutes ces animations pour tout le monde qui témoignent du lien social entre tous les habitants", se félicite Slimane Hamdi, le directeur de la Maison de quartier des Châtillons.

Pascal (à gauche) a co-fondé l'atelier de création d'objets en bois. Il est en train de concevoir un jeu des petits chevaux. © Radio France - Philippe Peyre

Les objets sont conçus à partir de tout ce qui jeté dans les rues du quartier. © Radio France - Philippe Peyre

France Bleu Champagne-Ardenne en direct des Châtillons le 6 octobre

À l'occasion du soixantième anniversaire des Châtillons, France Bleu Champagne-Ardenne sera en direct, vendredi 6 octobre, du quartier des Chatillons dès 7 h 30 depuis la Tour des Argonautes, la plus haute de Reims. Et à 11 heures, le Bouchon en Or se déroulera en public, sur le parvis de la tour.