Manche, France

Supporters excités, supporters stressés, mais supporters libérés. La folie bleue a gagné la Manche, après le succès de l'équipe de France en finale de la coupe du monde face à la Croatie (4-2) dimanche. A Cherbourg, des milliers de personnes ont suivi le match devant un écran géant place De-Gaulle. Une Marseillaise entonnée comme un seul homme, sous un soleil de plomb. Et une finale disputée. "ça a été compliqué au départ : on a marqué le premier but, les Croates ont égalisé, et puis on a mis un penalty avec Griezmann", explique Justin, drapeau tricolore sur les joues.

⚽️⭐️⭐️🏆 CHAMPIONS DU MONDE ! Merci les Bleus ! La folie à #Cherbourg, où des milliers de personnes ont suivi la finale sur un écran géant #FBSport#FRACRO#CM2018#Mondial2018pic.twitter.com/0JtM2a68Zq — France Bleu Cotentin (@fbleucotentin) July 15, 2018

Sous le soleil, les fans sont tendus. "Y a la boule au ventre", sourit une supportrice. En deuxième mi-temps, les Bleus s'envolent : Paul Pogba, puis Kylian MBappé alourdissent la marque, avant une réduction du score du Croate Mario Mandzukic. 4-2, le score en reste là. "On est champions et ça fait plaisir", confie Maxime, avant de souffler dans sa trompette pour fêter la victoire.

Pour Dany, l'épopée russe n'est qu'un début, le premier titre d'une nouvelle génération. "Tout le monde disait qu'ils n'iraient pas loin, et puis ils ont monté progressivement. ils sont trop forts. C'est génial. Cette équipe est superbe, et on leur dit à dans quatre ans !" Après 98, 2018... avant 2022 : ne dit-on pas, jamais deux sans trois ? L'avenir nous le dira.

La folie s'est emparée de la Manche

Plusieurs communes du département ont mis en place des écrans géants pour suivre cette finale : 4000 personnes réunies dans la fan-zone à Saint-Lô, plusieurs centaines à Valognes, Bricquebec, Avranches, etc.