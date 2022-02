EN IMAGES : la manifestation anti-extrême droite et antifascisme de Poitiers

La manifestation anti-extrême droite et antifascisme a réuni plus de 400 personnes dans les rues de Poitiers ce samedi 26 février 2022 dans l'après-midi. Retour en images sur ce grand rassemblement qui s'est déroulé dans l'ordre.

La manifestation anti-extrême droite et antifascisme a réuni plus de 400 personnes dans les rues de Poitiers ce samedi 26 février 2022 dans l'après-midi. Retour en images sur ce grand rassemblement qui s'est déroulé dans l'ordre et sans débordement. "Il est temps de penser à la solidarité plutôt qu'à la division", explique Gerard, présent dans cette manifestation.

La manifestation s'est déroulée dans le calme, ce samedi 26 février 2022 © Radio France - Valentin PLAT

"Je suis effaré par ce que j'entends de la part des candidats à l'élection présidentielle", s'emporte Louis-Marie. "Et c'est plus grave quand on voit cette montée de l'extrême droite au même moment que la guerre en Ukraine. Personnellement j'ai peur !", ajoute ce retraité, membre d'une association d'accueil des migrants.

Plusieurs associations et groupement politiques se sont retrouvés place de la mairie à Poitiers © Radio France - Valentin PLAT

Dans ce cortège, il y avait des enfants, des jeunes, "soucieux" de l'avenir en France avec la montée de l'extrême droite © Radio France - Valentin PLAT