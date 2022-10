EN IMAGES - La manifestation pour les salaires réunit 2.500 personnes à Orléans, selon les syndicats

Des retraités, des salariés du secteur public et du privé, de jeunes lycéens et étudiants, composaient le cortège de ce mardi 18 octobre à Orléans, jour de grève au niveau national à l'appel de la CGT et l'intersyndicale. "Moi je suis retraitée, je suis aussi là pour soutenir les jeunes" lance une manifestante venue de Fleury-les-Aubrais, qui déclare n'avoir que 900 euros de retraite par mois et s'inquiéter pour sa fille. "Aujourd'hui, le pouvoir d'achat, quand on a des enfants, ce n'est pas possible."

Des professeurs et lycéens protestent contre la réforme des lycées professionnels © Radio France - Camille Huppenoire

Réunis dès 10 heures 30 place de Gaulle, les manifestants, 2.500 selon les syndicats, un millier environ selon notre comptage, ont rejoint les environs de la préfecture vers midi, après avoir remonté la rue Jeanne d'Arc. Sous le drapeau des jeunes communistes, des lycéens s'inquiètent de leur avenir. "On ne sait pas si on sera bien payés, on ne sait même pas si on va pouvoir vivre sans être dans le besoin" glisse Solène, 17 ans.

Une banderole déployée rue Jeanne d'Arc © Radio France - Camille Huppenoire

Professeurs, salariés du public, du privé, représentants syndicaux du site Amazon de Saran, de Duralex à La Chapelle-Saint-Mesmin, personnel soignant, ont partagé leurs inquiétudes. Sur le salaire d'abord, tous le jugent insuffisant par rapport à l'inflation. Mais il est aussi question de réforme des retraites. "On sait qu'elle arrive" explique un représentant de la CGT du BRGM, qui prédit d'autres manifestations et mouvements sociaux dans les semaines et mois à venir.