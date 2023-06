EN IMAGES - La marche des visibilités 2023 à Strasbourg pour "défendre les droits" de la communauté LGBTI+

Alors que la LGBTIphobie est en hausse, selon le dernier rapport de SOS Homophobie, entre 15 000 et 20 000 personnes ont défilé dans les rues de Strasbourg ce samedi, pancartes et drapeaux à la main, "pour leurs droits".

"On souhaite vivre, tout bêtement", clame Géraldine, femme transgenre de 53 ans. Entourée de deux amies habituées de la marche des fiertés, Michelle, 75 ans et Brigitte, 69 ans, l'alsacienne s'apprête à s'élancer dans le cortège parce que selon elle il est "de plus en plus important de manifester". D'une part pour le côté festif, d'autre part pour le côté politique : "il est important de montrer qu'on est là, qu'on est heureux et qu'on ne fait mal à personne". Géraldine, qui a déjà subit de nombreux "signes de rejet", s'inquiète aussi de la "droitisation" de la société.

Géraldine, 53 ans, s'inquiète de la "droitisation de la société". © Radio France - Paola Guzzo

"Moi j'ai caché ma transidentité pendant une cinquantaine d'années parce que je sentais bien que la société le refuserait, mais je suis arrivée à un moment où soit je l'acceptais, soit je me suicidais", raconte Géraldine, "et je ne regrette pas du tout, maintenant je suis dans le bain et prête à lutter", ajoute-t-elle en riant. Elle habite un petit village du Sundgau, près d'Altkirch, où il n'a pas été simple de se faire accepter telle qu'elle était : "La clé de l'acceptation c'est de se montrer tel que l'on est, les gens s'aperçoivent au final que nous ne sommes pas des monstres !".

Mali, 19 ans et Maxence, 17 ans sont venus "défendre leurs droits" à la marche des visibilités 2023. © Radio France - Paola Guzzo

" On est fier d'être qui on est"

"Je ne comprends pas en quoi ça dérange les gens qu'on existe et qu'on aime une autre personne", s'insurge Maël, 17 ans, "on ne fait rien de grave finalement, on est tous humains". Le jeune homme transgenre est venu manifester avec deux amis, Mali et Maxence pour "défendre leurs droits". Contrairement à Maël, Maxence, 17 ans, à fait son coming-out auprès de sa famille. Difficile d'envisager l'avenir, quand sa transidentité est difficilement acceptée : "je suis un homme depuis que je suis né, on sait que ça existe, la dysphorie de genre !". "Personne ne voudrait choisir d'être transgenre", ajoute-t-il, en référence à la difficulté que représente le long chemin de la transition, si on choisit de le faire. "On est fier d'être qui on est, on sera fiers après notre transition mais c'est quand même chiant, le traitement hormonal c'est toute la vie. Les gens ne se rendent pas compte que c'est dur, d'être obligé de prendre des choses pour être qui on est" !

Canapé Queer faisait partie des nombreux chars qui ont animé la manifestation. © Radio France - Paola Guzzo

"Maman m'a dit d'être bien heureuse, je suis devenue gay", peut-on lire sur la pancarte de cette manifestante. © Radio France - Paola Guzzo

Parmi les autres manifestants présents, de nombreuses familles, venu "soutenir" leurs proches. Cécile, 57 ans, s'inquiète des "mouvements violents" qui "ciblent certaines communautés et trouve qu'il y a "une forme de régression" des droits des femmes par exemple : "quand ma fille de 24 ans me raconte les agressions qu'elle subit, même à Strasbourg, ça m'inquiète... Ne pas pouvoir sortir librement, s'exprimer et vivre sa vie en tant que femme, tout ça parce qu'elle est a un style particulier qu'elle assume". Elle espère aussi que les marches telle que celle-ci contribueront à une avancée de la société sur ces sujets.

Mika, 39 ans et Mika, 29 ans, sont venus pour montrer "qu'ils existent" et "qu'ils sont comme tout le monde" © Radio France - Paola Guzzo

Différentes communautés étaient représentées lors de la marche des visibilités. © Radio France - Paola Guzzo

"Quand je vois le monde qu'il y a, je me dis qu'on avance"

Rien n'est perdu, selon d'autres manifestants. "Il ne s'agit pas des hétéros et des homos, on est un tout", clament Mika et Mika, 39 et 29 ans, aux chaussettes couleur LGBTI assorties. La violence à leur égard, ils la subissent quotidiennement. Que ce soit de l'homophobie ordinaire ou des agressions, comme celle qu'à subi l'un d'eux à subi, il y a trois semaines. "Heureusement, j'ai su me défendre et la personne a été jugée". "On a de l'espoir", clament-ils pourtant. "On a beaucoup évolué ces dernières années, on a fêté les 10 ans du mariage pour tous, il y en aura d'autres", finit par dire Mika, avec un sourire.

Les manifestants étaient nombreux à arborer les couleurs des différents drapeaux LGBTI+. © Radio France - Paola Guzzo

La manifestation a réuni entre 15 000 et 20 000 personnes selon les organisateurs. © Radio France - Paola Guzzo

"C'est extraordinaire !", crie Christian, 66 ans, venu avec sa compagne soutenir ses proches. "Quand je vois le monde ici aujourd'hui et que j'entends les encouragements des passants, je pense qu'on avance. Suffisamment, je n'en suis pas sûr, mais quand on voit ce monde, je me dis que quelque chose est en train de bouger en France et c'est bien". De fait, la marche à rassemblé plus de monde que l'an dernier, édition qui avait réunit 15 000 personnes. "C'était super, les gens étaient là, présents, heureux, c'est formidable", a réagit Matthieu Wurtz, le président de Festigays, qui organise la marche, après l'arrivée du cortège. La hausse des agressions LGBTIphobes, selon le dernier rapport de SOS homophobie , "se ressent", selon lui : "c'est pour ça que c'est d'autant plus important de faire ce genre de marches, pour militer contre ça et sensibiliser les gens".