EN IMAGES - La Marche pour le Climat à Annecy a réuni près d'un millier de personnes

Comme ailleurs France, plusieurs associations et collectifs de Savoie et de Haute-Savoie ont appelé à marcher ce dimanche pour dénoncer l'inaction du gouvernement face au réchauffement climatique. A Annecy, près de 1 000 personnes ont défilé dans la ville avant de se rejoindre sur le Pâquier.

La Loi Climat et Résilience portée par le gouvernement a été adoptée le 4 mai dernier par les députés, et arrivent ce lundi 10 mai devant les sénateurs. "Une demi-loi", "un texte vide", "de la communication" pour de nombreuses associations environnementales et collectifs, qui ont appelé ce dimanche pour la deuxième fois depuis le début de l'année à de nouvelles Marches pour le Climat partout dans le pays. A Chambéry, 750 personnes se sont retrouvées à 14 heures devant le Palais de Justice. A Annecy, c'est un peu moins d'un millier de manifestants qui ont convergé vers le Pâquier ce dimanche après-midi.

Les antennes locales des Amis de la Terre, d'Attac ou encore de Greenpeace, ainsi que les membres d'Annecyclo et de Mobilité Douce pour le Chablais font partie des organisateurs de la manifestation © Radio France - Damien Triomphe

Plusieurs cortèges ont démarré de différents points de la ville. Dès 14 heures, des militants et des partisans des associations environnementales se sont ainsi retrouvées notamment devant la gare d'Annecy, au parking des Marquisats ou encore à l'Impérial, avant de se rejoindre à 15 heures sur le Pâquier.

Pour cette deuxième appel à marcher pour le climat, les associations de Haute-Savoie ont décidé de ne pas organiser cette fois-ci de manifestations à Thonon, pour réunir le plus de monde possible à Annecy. Des collectifs et habitants du Chablais ont fait le déplacement.

Une dizaine d'associations ont dressé des stands sur le Pâquier face à la préfecture pour sensibiliser les passants en marge de la manifestation © Radio France - Damien Triomphe