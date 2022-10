EN IMAGES - La mobilisation interprofessionnelle réunie plusieurs centaines de manifestants à Metz

"On mange des pâtes, du riz et pour les fruits et légumes, j'ai mon potager, sinon ça serait trop cher", explique Suzanne, retraitée messine. A l'appel des syndicats (FO, Sud, CGT etc), les manifestants se sont réunis à 14 heures place de la République, à Metz. Parmi eux, beaucoup de retraités : "on vient pour nos enfants et nos petits-enfants aussi, eux ne peuvent pas se permettre de faire grève", explique Jacky.

"Je suis au RSA et clairement je n'ai plus aucun loisir, je ne peux plus aller boire un verre avec des amis" - Delphine, 28 ans

Delphine, 28 ans, est esthéticienne, elle est en train de se lancer dans l'auto-entreprenariat : "là, je suis au RSA donc clairement ça veut dire ne plus avoir aucun loisir, je ne peux plus aller boire un verre avec des amis".

"Salaires, bourses, minimas : pour une indexation immédiate sur l'inflation", peut-on lire sur cette pancarte. © Radio France - Rachel Saadoddine

"Les gens ne peuvent même plus prendre la voiture pour sortir le week-end" - Sylvain, éducateur et délégué syndical Sud Santé Sociaux

Sylvain, éducateur et délégué syndical Sud Santé Sociaux dresse le même constat : "concrètement les gens ne peuvent même plus prendre la voiture pour sortir le week-end et là pareil, ceux de Thionville n'ont pas pu rejoindre la manifestation à Metz".

"De l'argent pour l'hôpital, l'école, les services publics", "nos élèves, nos métiers, en danger", autant de slogans qu'on pouvait lire dans la manifestation. © Radio France - Rachel Saadoddine

A Metz, le syndicat Sud-Rail ne reconduit pas la grève au mercredi 19 octobre

Chez Sud-Rail, l'Assemblée Générale a voté la reprise du travail à Metz, car "les conditions ne semblaient pas réunies pour un mouvement de grève de longue durée", selon Nicolas Wernet, membre du bureau de SUD-Rail Metz-Nancy.