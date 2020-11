EN IMAGES - La mobilisation s'amplifie à Saint-Etienne contre la proposition de loi Sécurité globale

Les Ligériens viennent à nouveau de se rassembler en nombre, place Jean-Jaurès à Saint-Etienne, pour dénoncer la proposition de loi Sécurité globale en cours de vote au Parlement. Une mobilisation plus importante encore que la semaine précédente, en raison notamment des images diffusées cette semaine concernant plusieurs cas de violences policières présumées à Paris.

Des manifestants venus pour Michel Zegler et les migrants délogés place de la République

De nombreux manifestants n'étaient pas présents lors du premier rassemblement, la semaine dernière, contre la proposition de loi. Ce sont les images, très choquantes, des migrants délogés place de la République lundi 23 novembre, et du passage à tabac de Michel Zegler, producteur de musique noir, par des policiers, qui en ont fait venir certains.

Dans le rassemblement, nombre de pancartes et de slogans font d'ailleurs références à ces deux épisodes :

Une manifestante venue de Pélussin dit sa colère : "On les appelait les gardiens de la paix avant, maintenant ce sont les forces de l'ordre, c'est tout dire ! On a peur d'eux, ils ne nous protègent plus. Et sans la vidéo, on n'aurait rien su de tout ça." Une référence à l'article 24 de la proposition de loi, qui punit la diffusion malveillante d'images des forces de l'ordre.

Beaucoup de colère contre les forces de l'ordre responsables de tabassages. © Radio France - CA

Les députés qui ont voté le texte pointés du doigt

Les manifestants sont aussi venus dire leur colère après le vote en première lecture, à l'Assemblée, de la proposition de loi. Beaucoup disent leur déception à l'égard des députés ayant voté le texte, quatre dans la Loire, et certains se sont saisi des caricatures proposées par une dizaine de dessinateurs pour le rappeler :