EN IMAGES - La myrtille en fête et sous le soleil au col du Béal

Remi Granger et son oncle, cueilleurs de myrtilles depuis des années dans la montagne du Béal.

De la douceur, du soleil, une vue dégagée sur les monts du Forez et surtout une bonne récolte ! Les conditions parfaites étaient réunies ce mardi 15 août au col du Béal, dans le Livradois-Forez, pour la traditionnelle fête de la myrtille .

ⓘ Publicité

Un printemps pluvieux et une fête au soleil

Cette année, les cueilleurs de myrtille ont le sourire. Rien à voir avec l'été dernier, très sec, qui avait été catastrophique pour la récolte. "Cette année, on en a cueilli moyennement on va dire mais c'est pas mal du tout, nous, on arrive à une tonne de myrtilles à peu près" raconte Rémi Granger, cueilleur de myrtilles avec son oncle. Ils ont ramassé les précieuses baies dans la montagne du Béal, deux jours avant la fête.

Le peigne, outil indispensable pour ramasser les myrtilles. © Radio France - Lauriane Havard

Atelier tarte aux myrtilles ce mardi 15 août, au col du Béal. © Radio France - Lauriane Havard

Si la récolte est au rendez-vous cet été, c'est grâce à un printemps pluvieux qui a permis aux pieds de donner de bonnes myrtilles. De quoi donner du travail aux pâtissiers qui ont fait cette année 1050 tartes aux myrtilles ! Et avec ce beau soleil, ce 15 août, au col du Béal, plus d'un gourmand est reparti avec sa tartelette, le sourire bleu myrtille.