EN IMAGES - La nouvelle décoration du tunnel du Mans dévoilée

Douze photographies géantes ont pour mission d'apporter de la couleur dans le tunnel Wilbur Wright au Mans. Elles ont été dévoilées ce dimanche matin.

Le Mans, France

Des vues des parcs et des sites touristiques du Mans s'affichent depuis ce dimanche matin dans le tunnel. Les douze bâches ont été dépliées une à une par Steevy Boulay, ambassadeur de la ville, des élus et des représentants de conseils de quartier.

Beaucoup de couleur dans ces bâches : le vert des parcs mais aussi le orange du tramway et d'un bâtiment universitaire.

"Dans ces images prises par des photographes de la ville, on a cherché à trouver des surprises, des regards différents sur des lieux bien connus", précise le maire Stéphane Le Foll. Juste avant les 24 Heures, la ville en profite aussi pour décliner son nouveau slogan "Of course Le Mans".

Les premiers habitants à découvrir ces images sont plutôt séduits : "Je retrouve bien mon quartier" se réjouit une voisine de l'île aux planches ; "ça me donne envie d'aller me promener" sourit un autre Manceau.