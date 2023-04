EN IMAGES - La place Bonnyaud de Guéret vibre au rythme de Paris 2024 !

C'était matinée olympique ce vendredi 28 avril à Guéret ! La place Bonnyaud, sans stands ni voiture, s'est transformée en petit village olympique, pour accueillir les associations sportives du département et 400 petits Guérétois venus se dépenser. Manière d'accueillir comme il se doit la tournée des drapeaux de Paris 2024, à un peu plus d'un an des Jeux Olympiques et Paralympiques en France

ⓘ Publicité

Sous un temps magnifique, les petits Creusois ont pu tester l'équitation, le handball, le tir, l'escrime, le judo, ou encore le cécifoot ! Car le message, c'était aussi celui de l'inclusivité et de l'accès des personnes handicapées au sport. En 2024, il y aura une seule équipe de France, et non pas une olympique et une paralympique séparées. C'était aussi le sens de la venue de Marie-Amélie Le Fur, triple championne paralympique d'athlétisme (longueur, 400m, 100m) et recordwoman du monde de la longueur ; et de Thierry Rey, champion olympique de judo en 1980 à Moscou.

Ca bataille dur sur le tatami de judo ! © Radio France - Léo Corcos

Initiation à l'escrime pour un petit Creusois ! © Radio France - Valérie Menut

Un petit Creusois déjà à l'aise sur le saut en hauteur ! © Radio France - Léo Corcos

Les futurs Usain Bolt ? © Radio France - Léo Corcos

La relève est prête en handball ! © Radio France - Léo Corcos

Les petits Creusois ont pu aussi se défouler en boxant ! © Radio France - Léo Corcos

Le cécifoot est la pratique du football pour les personnes aveugles ou malvoyantes. Seuls les gardiens sont voyants, et il y a un ballon bruyant pour se repérer © Radio France - Léo Corcos

Les petits Creusois ont aussi fait une course de relais, à pied ou à vélo, tout autour de la place, avant que les drapeaux prennent le relais

C'était la course autour de la place Bonnyaud ! © Radio France - Léo Corcos