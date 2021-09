EN IMAGES - La pop culture à l'honneur au musée de Bussières pour les journées du patrimoine

A l'occasion de la 38ème édition des journées européennes du patrimoine ce week-end, le musée du tissage et de la soierie à Bussières met à l'honneur son exposition temporaire, dédiée à la pop culture. Les visites et ateliers se poursuivent également ce dimanche.

Le musée du tissage et de la soierie à Bussières, dans la Loire, retrace l'histoire du tissage, apparu au Moyen-âge à Bussières et dans les alentours. Le musée sait aussi s'adapter à son époque et présente actuellement une exposition temporaire sur la pop culture. A l'occasion des journées européennes du patrimoine, des animations et des ateliers en lien avec l'exposition sont également proposés aux visiteurs.

Costumes et pop culture

"Cosplay, la mode de la pop culture" est une exposition temporaire à découvrir en ce moment au musée de Bussières. Le Cosplay, c'est la contraction de costumes et de play, le verbe jouer en anglais. Pour les adeptes de cette mode, il s'agit d'incarner un personnage, issu par exemple des mangas, jeux vidéos ou du cinéma, et d'en confectionner le costume. Maeva, costumée en guerrière, est une passionnée et propose des ateliers aux visiteurs tout au long du week-end. "On travaille le bois, le tissu, en fait différents matériaux" pour créer notamment les accessoires des héros, comme les armures. Julie, 10 ans, est fascinée par ce monde fantastique : "moi je suis déguisée en Maléfique, c'est la méchante dans la Belle au bois dormant".

Julie, en plein atelier avec Maeva, pour confectionner une armure (en mousse) de guerrière. © Radio France - Lauriane Havard

Emmanuelle Bernard anime la visite de l'exposition au musée de Bussières. © Radio France - Lauriane Havard

Attirer un nouveau public, c'était aussi l'objectif de cette exposition temporaire précise Emmanuelle Bernard, animatrice au musée de Bussières. "L'idée c'était de faire venir un public un peu plus jeune, notamment les 20-30 ans". Les plus jeunes se sont aussi investis dans cette exposition puisque quatorze costumes exposés ont été réalisés par des élèves du Lycée de Chazelles-sur-Lyon. Les visites et ateliers se poursuivent ce dimanche de 14 heures à 18 heures, avec, évidemment, un passage dans la salle des métiers à tisser.