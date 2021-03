Régine Engström est depuis ce lundi officiellement la nouvelle préfète du Loiret et du Centre-Val de Loire. Son installation a eu lieu à Orléans. Elle sera l'invitée de France Bleu Orléans en direct ce mardi à 7h45.

EN IMAGES - La préfète du Loiret et du Centre-Val de Loire, Régine Engström, a pris ses fonctions

La cérémonie d'installation de la nouvelle préfète du Loiret et du Centre-Val de Loire s'est déroulée ce lundi en fin de matinée à Orléans. Comme le veut la tradition, Régine Engström a déposé une gerbe de fleurs devant le monument aux morts, boulevard Alexandre-Martin, en présence de plusieurs élus et parlementaires et des corps constitués.

Le maire d'Orléans, Serge Grouard, faisait partie de ces élus présents (comme Marc Gaudet, président du Département, François Bonneau, président de la Région, Marianne Dubois, députée, ou encore les sénateurs Hugues Saury et Jean-Pierre Sueur). Serge Grouard s'entretiendra dès mardi avec la nouvelle préfète : "je vais être son écoute, savoir quelles sont ses attentes, son ambition pour la ville", a expliqué Régine Engström un peu plus tard dans la journée lors d'une conférence de presse, en préfecture à Orléans, "je vais rencontrer les élus locaux dans les prochains jours".

Première femme préfète du Loiret : "je ne porte pas ça comme un étendard"

Première femme à occuper ce poste, Régine Engström, 56 ans, ne veut pas en faire toute une affaire : "je ne porte pas ça comme un étendard, mais je veux pouvoir montrer aux jeunes filles et jeunes femmes qu'on peut être mariée, mère de trois enfants, occuper des responsabilités et avoir une vie équilibrée. Souvent, les femmes n'osent pas, il faut oser".

Ses priorités

Parmi les priorités affichés par la nouvelle préfète, qui succède à Pierre Pouëssel, 66 ans, victime d'un grave accident de santé en novembre 2020, sans surprise, figurent le plan de relance ("il y a de l'argent injecté par l'Etat, à dépenser et bien dépenser sur le territoire régional, en deux ans") et la lutte contre l'épidémie de Covid-19.

Régine Engström, à la préfecture du Loiret © Radio France - Antoine Denéchère

Régine Engström sera l'invitée de France Bleu Orléans en direct ce mardi 2 mars à 7h45.