EN IMAGES - La première marche des fiertés à La Rochelle

Place de Verdun à la Rochelle plusieurs centaines de personnes étaient au rendez-vous pour la première marche des fiertés de La Rochelle. Une marche chargée de revendications et de joie : "On est là pour qu'on nous voit" affirme l'un des participants. Drapeaux LGBT, Slogans et masques colorés, retour sur cette marche en images.

La foule était déjà dense à quelques minutes du départ place de Verdun à La Rochelle © Radio France - Perrine ROGUET

"vive l'amour", de nombreux slogans au sein de la marche revendiquent le droit d'aimer. © Radio France - Perrine ROGUET

La marche s'est poursuivie dans les rues du centre-ville. © Radio France - Perrine ROGUET

La marche s'est arrêté devant l'hôtel de ville avant de reprendre en direction de la Préfecture © Radio France - Perrine ROGUET