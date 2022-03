EN IMAGES - La Protection civile 37 récupère les dons dans les mairies, première étape vers l'Ukraine

Depuis dix jours, une quinzaine de bénévoles récupère, trie, et transporte les dons des habitants d'Indre-et-Loire, des mairies vers la base régionale d'Orléans. La première étape, clé, d'un long périple vers l'Est.

Les mairies d'Indre-et-Loire organisent depuis dix jours des collectes de dons pour l'Ukraine. Mais comment sont-ils acheminés jusqu'à l'Est, dans les camps de réfugiés en Pologne, ou sur le front en Ukraine ? C'est le rôle de la Protection civile, à commencer par l'antenne départementale du 37, très mobilisée pour organiser le transport. Nous avons suivi des bénévoles dans leur travail.

Emma conduit le véhicule utilitaire de 20 m3 jusqu'à la mairie de Rochecorbon © Radio France - Juliette Geay

Emma a 20 ans. Apprentie sage-femme, elle est également bénévole à la Protection civile 37. Elle est en route pour Rochecorbon, où elle va collecter les dons à la mairie.

Claire et Emma, bénévoles, remplissent le camion des dons des habitants de Rochecorbon. © Radio France - Juliette Geay

Elle est accompagnée de Claire, une amie également sage-femme en formation, venue après sa nuit de garde. Claire est ravie de trouver des dons adaptés dans les cartons : "des produits d'hygiène, des couvertures", et non plus de vêtements (il y en a trop à la frontière ukrainienne). La Protection civile a fait passer une liste aux mairies, des produits dont les victimes de la guerre ont besoin. Le plus utile pour l'Ukraine reste les dons d'argent, rappelle la Croix-Rouge, pour acheter sur place du matériel spécialisé. Un appel aux dons est lancé sur leur site internet.

Elus et employés de la mairie de Rochecorbon aident à remplir le camion. © Radio France - Juliette Geay

Très vite, une chaîne humaine se met en place pour remplir le camion à la mairie de Rochecorbon. En à peine vingt minutes, tout est chargé.

Emma décharge les dons à l'entrepôt de Rochecorbon © Radio France - Juliette Geay

De retour à l'entrepôt, Emma décharge les colis. Le local est prêté par une entreprise, également à Rochecorbon.

Une entreprise a livré du matériel médical, ici des lits de bébés. © Radio France - Juliette Geay

La protection civile récupère également les dons de matériel spécialisé, dans des entreprises d'Indre-et-Loire . Ici, une livraison de lits de bébés.

Deux bénévoles trient les cartons et collent les étiquettes. © Radio France - Juliette Geay

Au local, d'autres bénévoles s'attellent au tri. Brosses à dent, dentifrices, couches pour bébés...Chaque objet va dans un carton attitré, pour faciliter la distribution sur place.

Les dons du Centre Communal d'Action Social de Tours © Radio France - Juliette Geay

Beaucoup de cartons à trier, avant l'acheminement à la base régionale de la protection civile à Orléans, ce samedi. Ici, les dons du CCAS de Tours.

Claire, Charlie (président de la PC 37) et Emma trient des colis © Radio France - Juliette Geay

Après Orléans, les dons partiront en camion "à Strasbourg, sur la base nationale", explique Charlie Cormier, président départemental de la Protection civile. "Ensuite ce sera envoyé en Pologne, dans les camps de réfugiés, voire en Ukraine. Dans les camps de réfugiés, on distribue des couvertures, des duvets, des lits, et des produits d'hygiène. En Ukraine, on envoie tout ce qui est matériel de secours : pansements et garrots", ajoute-t-il.

Ces collectes de la Protection civile vont toutefois bientôt s'arrêter, probablement en fin de semaine prochaine. "On souhaite plutôt s'orienter sur des dons financiers. Les besoins vont être couverts en hygiène", précise Laurent, le directement départemental de la PC 37. "En revanche, pour tout ce qui est groupe électrogène et matériel chirurgical, il y a des antennes sur place qui ont besoin de sous pour les financer."