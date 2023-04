EN IMAGES - La Secrétaire d'Etat chargée de la mémoire au camp de Natzweiler-Struthof

Patricia Mirallès a fait le déplacement pour la Journée nationale du souvenir des victimes et des héros de la déportation.

La cérémonie s'est déroulée ce dimanche 30 avril en milieu d'après-midi devant le mémorial, dans la Nécropole nationale. Le Ministère des armée a choisi cette année l'ancien camp de concentration de Natzwiler-Struthof, dans le Bas-Rhin, pour la Journée nationale du souvenir des victimes et des héros de la déportation.

Il s'agissait du seul en France . Ouvert le 1er mai 1941, près de 35 000 personnes ont été internées sur place, 52 000 en comptant les camps annexes.

La ministre a salué plusieurs jeunes alsaciens venus participer à la cérémonie. © Radio France - Raphaël Aubry

Patricia Mirallès, Secrétaire d'Etat chargée des anciens combattants et de la mémoire auprès du Ministre des armés, a fait le déplacement. Habituellement la cérémonie se déroule à Paris : "On pense souvent aux camps en Europe, mais c'est le seul dans nos murs. C'était important de le dire, explique la Ministre à France Bleu Alsace. Beaucoup de français ne le connaissent pas [...] On parle de toute la mémoire. Ma démarche, c'est d'aller raconter l'histoire dans des territoires différents partout dans notre pays."

Présentation d'une longue plaque

Au début de la cérémonie, un plaque a été dévoilée devant le mémorial. Sur cette dernière sont inscrits les 1 117 noms des déportés enterrés sur le site. Des déportés morts en prison ou dans d'autres camps de concentration.

"Sur ce mur des noms, ils sont classés par ordre alphabétique et par emplacement, de façon à ce que les familles puissent les retrouver facilement", indique Sandrine Gome, responsable des publics au Centre européens du résistant déporté, situé sur le site du camp de Natzwiler-Struthof.

1 117 noms ont été inscrits sur une longue plaque devant le mémorial. © Radio France - Raphaël Aubry

La cérémonie était organisée en milieu d'après-midi dans l'Acropole nationale. © Radio France - Raphaël Aubry

En marge de la cérémonie, les inscriptions "Résistons" ou encore "Pas 64" ont été écrits sur la route reliant le camp, par des opposants à la réforme des retraites.