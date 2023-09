EN IMAGES - la sélection régionale des Meilleurs apprentis de France chocolaterie confiserie

"C'est le Saint Graal". Ce concours, c'est un concentré de passionnés. Malgré la pression du temps, les apprentis s'affairent rapidement et en silence. A côté du poste de travail qui leur a été attribué, des outils, des machines et des grilles sur lesquelles reposent leurs créations de la matinée, plus ou moins terminées. Toutes et tous ou presque respectent à la lettre une feuille de travail minutieuse et millimétrée préparée à l'avance, et dans l'air flotte une délicieuse odeur de chocolat. Les candidats, qui ont tous moins de 23 ans, sont arrivés à 6h du matin, le top départ à été donné à 7h01.

Ils ont sept heures pour réaliser tous les éléments imposés : des pâtes de fruit, des pâtes d'amande au fruit, des bonbons au chocolat, une spécialité, une bonbonnière en chocolat et un présentoir commercial en chocolat.

Pour réussir à tout faire dans les temps, certains candidats se sont fait un planning détaillé. © Radio France - Paola Guzzo

Un thème imposé : les 4 éléments

Aux alentours de 11h, l'une des candidates, Eva Kuhn, est en pleine création d'une boite entièrement en chocolat : "Je fais le montage d'une bonbonnière, je vais ensuite rajouter une fleur de lotus au dessus pour respecter le thème". Pour cette sélection régionale, les candidats et candidates ont un thème imposé : les 4 éléments. Et la jeune femme de 22 ans, originaire de Saverne, est plutôt confiante et gère bien son stress. Elle est arrivée première sur cinq candidats à la sélection organisée au sein du CFA d'Eschau : "j'espère aller au national, représenter le CFA. Ce serait vraiment un honneur de pouvoir représenter la région Grand-Est à Paris".

Eva Kuhn monte son présentoir tout chocolat sur le thème des 4 éléments. © Radio France - Paola Guzzo

"Ce qui compte c'est la façon de travailler, la mise en place, la présentation et le goût !", détaille Raoul Boulanger, chocolatier à Biesheim et membre de la Confédération des chocolatiers de France qui organise le concours. Parmi les apprentis, deux viennent de Haute-Savoie, trois viennent d'Alsace et deux viennent du Nord. "Ces jeunes en veulent et ils ont beaucoup beaucoup de talent", se ravit l'organisateur.

"Je suis très fatigué, mais ça va bien se passer !", lâche Théo Guinot, un autre candidat de Haute-Savoie, qui a eu du mal à dormir la nuit dernière à cause du stress. "Le stress commence à revenir un peu parce que j'ai un tout petit peu de retard", souffle le passionné en tempérant du chocolat pour créer sa propre bonbonnière : "ça va ressembler à une boîte d'allumettes en plus grand, avec un tiroir, le tout avec un effet bois pour rappeler la terre".

Parmi les éléments obligatoires : des bonbons de pâte d'amande aux fruits rouges enrobés de chocolat. © Radio France - Paola Guzzo

Camille Reuillon fait une fleur pour son présentoir, avec minutie. Elle à 17 ans et être pâtissière chocolatière, c'est sa passion depuis toujours et son métier depuis 3 ans. Une fois sa fleur terminée, elle la teintera en rouge pour représenter un "tourbillon de feu".

Camille Reuillon, 17 ans, la candidate numéro 6, réalise une rose de feu pour son présentoir. © Radio France - Paola Guzzo

Un très bon niveau

"Ca se voit qu'ils ne sont pas venus les mains dans les poches". Les candidats seront observés par 9 jurés. Trois jugent la fabrication, trois jugent le goût et les trois derniers la présentation. "C'est un très bon niveau. C'est des jeunes très motivés, quand on voit le sérieux et la concentration qu'ils ont, c'est très prometteur", estime l'un des jurés de la préparation, Francis Viard, Meilleur Ouvrier de France depuis 1997 et qui connaît très bien le CFA d'Eschau puisqu'il y a été plus de 30 ans : "Tout ce qui est gastronomie on est les "champions" en France, soit-disant. Donc on essaie de faire perdurer ça et d'être à la hauteur de l'image qu'on nous donne".

Le candidat numéro 4 sucre ses bonbons et ses pâtes de fruits. © Radio France - Paola Guzzo

"Le but c'est de valoriser le travail des jeunes, ils ne sont pas assez mis en valeur, il n'y a pas beaucoup de concours. Il y en a de plus en plus, hors concours télévisés, mais voilà. Dans cette sélection il y a des talents et nous voulons les mettre en valeur", explique aussi Raoul Boulanger. Les deux gagnants décrocheront une place en finale pour prendre la direction de Paris, le 26 octobre. Le ou la gagnante sera présentée sur le salon du chocolat à Paris.