EN IMAGES | La star mayennaise du foot Francis Coquelin rend visite aux collégiens de Mayenne

Le footballeur Francis Coquelin passe ses vacances dans son département de coeur : la Mayenne. Après s'être rendu dans son club formateur de l'AS Bourny à Laval dimanche, l'ancien Tango a échangé pendant plus d'une heure avec des adolescents du collège Jules Ferry de Mayenne, et ceux de l'Institut Médico-Éducatif de Montaudin. Un moment inoubliable pour ses amoureux du foot.

Un record à mille jongles

Dans la cour de récréation, tout commence par une salve d'applaudissements au premier joueur mayennais à avoir remporté cette saison une coupe d'Europe de football. Francis Coquelin en fait admirer plus d'un. L'ancien joueur d'Arsenal a remporté la Ligue Europa avec Villarreal le 26 mai dernier (aux tirs au but, contre Manchester United).

Assis en haut des marches de l'IME, face aux élèves droits sur leurs chaises, le jeu de questions-réponses a rapidement commencé. "Quel est le meilleur adversaire contre que vous affrontez ? ... Messi ! _J'ai joué contre Cristiano Ronaldo aussi mais le plus fort c'était Messi_. Quel est votre record de jongles ? ... (Rires) Ça fait longtemps que je n’ai pas fait de record de jongles, j'en faisais beaucoup quand j'étais petit. Mes enfants, j'essaie de les initier mais ils n'aiment pas ça... mais moi mon record c'est mille jongles, pas plus" explique Francis Coquelin.

Francis Coquelin avec les collégiens de Jules Ferry à Mayenne, le mardi 15 juin 2021 © Radio France - Martin Cotta

Ne pas négliger les études

Élèves handicapés et collégiens de la section football sont mélangés. Une façon de travailler aussi sur l'inclusion et un très bon exercice de communication pour Caroline, éducatrice à l'IME Montaudin, et belle-sœur du milieu de terrain. "Le foot on en parle tous les jours ici avec de bons supporters, mais _ils n'avaient jamais rencontré de sportif de haut niveau encore_, donc c'est une bonne occasion pour eux" explique Caroline qui aura donc permis la rencontre avec l'ancien Gunner.

Francis Coquelin a enchaîné les photos et les dédicaces avec les collégiens mayennais et ceux de l'IME de Montaudin © Radio France - Martin Cotta

Formé à Laval Bourny puis au Stade Lavallois, la trajectoire de Francis Coquelin parle au jeune Maé. Le garçon intégrera le club des Tangos la saison prochaine. "On s'imagine comme lui, on veut devenir pareil plus tard, être joueur professionnel très vite comme lui et faire la même carrière" liste Maé. Durant cet échange, Francis Coquelin a rappelé aux élèves l'importance du travail. "Si j'ai un seul regret jusqu'à maintenant c'est de ne pas avoir passé le baccalauréat. J'ai dit à ma femme que je le passerai une fois ma carrière terminée" conclu le footballeur.

