EN IMAGES - La toute première "Marche des fiertés" de Dordogne rassemble 350 à 500 participants

Le collectif Fier.e.s ensemble Dordogne organisait ce samedi 4 juin la toute première "Marche des fiertés" organisée dans le département de la Dordogne. La marche a rassemblé 340 personnes selon la police, 500 selon les organisateurs, habillés de couleurs multicolores avec des drapeaux arc-en-ciel et de la musique. Parmi les nombreuses pancartes, "Born this way", "Love is love", ou encore "God save the queers".

Dans nos villes, nos campagnes, affichons qui l'ont est, qui l'on aime

La première Gay Pride jamais organisée en Dordogne, dans la rue Saint-Front en centre-ville de Périgueux. © Radio France - Marie Dorcet

Cette marche doit permettre aux personnes LGBTQIA+ (lesbiennes, gays, bisexuelles, trans, queers, intersexes et asexuelles) d'être plus visibles sur le territoire, et de sensibiliser aux discriminations dont ils et elles sont victimes."La parole a mis un peu plus de temps à se libérer en milieu rural", expliquait il y a quelques semaines Maryse Gnahoui, représentante du collectif au micro de France Bleu Périgord.