EN IMAGES | La victoire historique du Stade Rennais en Ligue Europa

C'est historique, le Stade Rennais s'est qualifié pour les 8ème de finale de la Ligue Europa. Les Rouge et Noir ont battu jeudi soir le Betis Séville 3/1 au match retour. Les supporters rennais ont fait la fête jusqu'au bout de la nuit.

Le Stade Rennais historique jeudi soir sur la pelouse du Betis Séville! Les Rouge et Noir ont renversé les Espagnols par 3 buts à 1 après avoir concédé le nul 3 partout à l'aller. Une soirée exceptionnelle lors de laquelle les héros s'appellent Ramy Bensebaini, Adrien Hunou et M'baye Niang, et surtout au bout du suspense!

On a tremblé avec les Rennais mais l'essentiel est là : la qualification en 8ème de finale de Ligue Europa. C'est historique dans l'histoire du club Rouge et Noir.

Les Rennais connaîtront leur prochain adversaire ce vendredi dès 13h à l'issue du tirage au sort... Matches se joueront les 7 et 14 mars !

