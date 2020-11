EN IMAGES - La ville de Limoges opte pour un jardin éphémère place de la République

Un jardin éphémère a été installé sur la place de la République à Limoges. En attendant la dernière partie des travaux avec le bâtiment de valorisation de la crypte et des vestiges, la ville a décidé d'aménager les lieux.

Terminé les palissades pour cacher le chantier des fouilles archéologiques sur le place de la République à Limoges. Pour embellir les lieux, la ville a opté pour un jardin éphémère avec des arbres, des tables de piquenique, une aire de jeu pour les enfants et un bâtiment en bois qui servira de sas d'accès à la crypte Saint Martial.

Des tables de pique-nique ont été installées au milieu des arbres © Radio France - Jérôme Ostermann

A partir du printemps, des animations menées par le service des espaces verts seront organisées dans ce jardin éphémère autour des activités liées au jardin. Quand il sera démonté, les arbres seront plantés dans différents secteurs de la ville. Car comme son nom l'indique, ce jardin n'est pas fait pour durer.

Il y a aussi une petite aire de jeu pour les enfants © Radio France - Jérôme Ostermann

Mais il va quand même resté là de longs mois. La consultation sur la dernière tranche des travaux et le bâtiment de valorisation du site n'ayant pas donné satisfaction en 2019, une nouvelle consultation est prévue et cela va prendre du temps. En attendant, terminé les palissades pour les riverains, les badauds et les commerçants voisins.

Ici, le sas d'entrée pour aller visiter la crypte Saint Martial © Radio France - Jérôme Ostermann