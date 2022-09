EN IMAGES - Le 128ème congrès national des sapeurs-pompiers a débuté à Nancy

Encore marqués par les incendies de cet été, et les plus de 60 000 hectares de végétation détruits en France, les sapeurs-pompiers de tout le pays se retrouvent ce mercredi au parc des expositions de Vandoeuvre. Ils prendront évidemment une place importante au programme de ce 128ème congrès national de la profession. "C'est important de pouvoir en parler, d'assister aux conférences et d'échanger nos différentes techniques", confie Sébastien, sapeur-pompier de la caserne de Golbey, à côté d'Epinal.

Démonstration de grande échelle sur l'exposition extérieure. © Radio France - Arthur Blanc

Le département des Vosges a effectivement payé sa part des incendies de l'été. A Mortagne d'abord puis surtout au Ménil au cours du mois d'août. "Ce qui est choquant, c'est surtout que ces feux habituellement dans le sud, remontent de plus en plus", ajoute Sébastien. Et il n'est pas le seul à être encore marqué par cet été particulièrement délicat.

Des sapeurs-pompiers équipés d'un exosquelette créé par le Sdis 54 en collaboration avec l'Université de Lorraine. © Radio France - Arthur Blanc

Un mot revient particulièrement dans toute les bouches : Gironde. C'est le département de loin le plus touché avec presque la moitié des dégâts totaux enregistrés en France. Il n'est pas rare sur place de croiser des sapeurs-pompiers envoyés en renfort là-bas. A l'image de Jacques, Marseillais, qui y a passé trois jours. "C'était très très dur", confie-t-il. "On a été un peu incommodé par de la fumée", ajoutent Philippe et Sylvie, Nancéiens d'origine et installés aujourd'hui justement en Gironde. Lui-même est ancien sapeurs-pompiers : "c'est terrible de voir tous ces dégâts".

Mais malgré tout, "le moral est bon", préfère positiver Alain, volontaire à Jarville, et professionnel au centre d'appel de Saint-Julien-lès-Metz. Sur place, les sapeurs-pompiers échangent leurs techniques et leurs innovations pour que plus jamais, ça ne recommence. La Saône-et-Loire apporte un casque de réalité virtuelle pour l'entraînement, quand les Luxembourgeois dévoilent un immense camion-ambulance destiné à la formation de leurs troupes, y compris celle des Belges, Lorrains et Allemands. La Meurthe-et-Moselle s'attire également beaucoup de regards grâce à un exosquelette, créé en partenariat avec l'Université de Lorraine, permettant de diminuer le plus possible les efforts et économiser les soldats du feu.

Certains vieux modèles sont également exposés. © Radio France - Arthur Blanc

Le congrès se poursuit jusqu'à samedi. L'entrée est gratuite pour le public et les horaires à retrouver sur le site du 128ème congrès.