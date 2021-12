EN IMAGES - Orègue fête son quatrième TéLÉAthon avec France Télévisions

La pluie et le vent n'ont pas réussi à gâcher la fête. Tout le monde était au rendez-vous samedi 4 décembre pour cette 35e édition du Téléthon à Orègue et le 4e TéLÉAthon dédié à Léa, l'une de ses habitantes, atteinte d'une maladie détectée par les chercheurs en 2012, qui n'a toujours ni nom ni traitement. Cette année, une équipe de France Télévisions était présente. Alors le village a joué le jeu pour représenter le plus fièrement possible Orègue. Retour en images sur cette journée si spéciale.

Avant les directs à la télévision, tout le monde se met à l'abri pour se protéger des averses et du vent. © Radio France - Simon Cardona

"Des mois de préparation pour cette journée" ─ Chantal Guillenteguy

"Ça a été quand même des mois de préparation pour organiser ce direct et la journée du Téléthon, déclare Chantal Guillenteguy, la sœur de Léa. On avait l'envie de bien faire, c'est très clair. On a voulu que ça soit une très, très belle journée. C'est très festif, c'est très convivial. Mais on n'oublie quand même pas pour les raisons pour lesquelles on est là aujourd'hui : on se rassemble autour de ma sœur Léa, qui souffre d'une maladie génétique très rare. Donc la mobilisation, elle est très belle. Les raisons qui nous poussent à être là sont quand même douloureuses."

C'est Chantal qui a présenté la maladie rare de sa sœur et sensibilisé les téléspectateurs de la France entière. © Radio France - Simon Cardona

Pilotari, motards, danses traditionnels, majorettes, mascottes. Tout Orègue était de sortie ce samedi. © Radio France - Simon Cardona

Des motards, deux joueurs de l'Aviron, des pilotari, un mutxiko

Le maire d'Orègue, est fier de voir autant de monde se mobiliser pour une si belle cause : "Orègue est porté grâce à tous ces bénévoles qui se sont rejoints pour organiser cette journée. Au regard de la télé, ça permet de faire connaître le village et les traditions. On a vu des géants, des danseurs, des joueurs de pelote, le rugby, tout ce qui fédère autour de notre village. Et c'est extraordinaire."

Le Club Moto Solidaire Euskal Herriko Semeak a fait le déplacement. © Radio France - Simon Cardona

Les pilotari du village sont aussi venus soutenir Léa pour cette journée du Téléthon. © Radio France - Simon Cardona

Un mutxiko pour former un "O" de Orègue et septième lettre du Téléthon. © Radio France - Simon Cardona

Tout Orègue s'est finalement rassemblé pour danser ensemble lors de ce 4e TéLÉAthon © Radio France - Simon Cardona

À 13h40 samedi 4 décembre, les Pyrénées-Atlantiques avaient récolté 123.650 euros.