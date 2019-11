EN IMAGES - Le 450e marché de Noël de Strasbourg inauguré

Plus de 20.000 personnes, Strasbourgeois et touristes, ont répondu présent à l'inauguration du 450e marché de Noël de Strasbourg, ce 22 novembre 2019. Les décorations ont été allumées au fur et à mesure de la traditionnelle déambulation, du pont du Corbeau à la place Kléber.