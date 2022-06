EN IMAGES - Le 78e anniversaire du D-Day commémoré comme avant, avec le public et les vétérans, à Carentan

Les commémorations du D-Day ont commencé dans la Manche. A Carentan-les-Marais, deux cérémonies ont eu lieu au Carré de Choux et au Monument Signal, ce vendredi. Un 78e anniversaire qui marque le retour des troupes étrangères, des vétérans américains et du public.

La fanfare résonne devant le monument du Carré de Choux, à Carentan-les-Marais. Elus locaux, autorités, troupes françaises et étrangères, vétérans américains et public, tous commémorent le 78e anniversaire du Débarquement allié en Normandie, ce vendredi 3 juin. Une cérémonie comme avant, sans restrictions sanitaires, après deux ans de Covid.

Les vétérans et militaires américains de retour à Carentan

"C'est avec une joie très particulière que nous vous accueillons aujourd'hui en ce lieu si emblématique de la libération de notre ville", déclare Jean-Pierre Lhonneur, maire de Carentan-les-Marais. Ce lieu, aujourd'hui situé dans une zone d'activités commerciales, tient son nom des jardins ouvriers existants en 1944. C'est de ce fameux carré de choux que partit l'assaut des parachutés américains contre les troupes allemandes pour libérer la ville.

Des troupes américaines, allemandes, néerlandaises et françaises ont assisté à cette cérémonie, à Carentan-les-Marais. © Radio France - Chloé Martin

"C'est un grand moment pour nous, un grand moment aussi pour les troupes américaines de pouvoir revenir en Normandie", se réjouit Sébastien Lesné, premier adjoint en charge des commémorations. 140 militaires américains de la 101e Airborne ont fait le déplacement pour ce 78e anniversaire, tout comme des troupes allemandes et néerlandaises.

Ce 78e anniversaire du D-Day marque le retour du public et des vétérans, après deux ans de crise sanitaire. Copier

Absents depuis deux ans, une trentaine de vétérans américains ont également assisté à la cérémonie aux premières loges, vivement applaudis à leur arrivée. Deux d'entre eux, Clair Martin et Robert Sabetay, ont d'ailleurs reçu la Légion d'honneur.

Une trentaine de vétérans américains, de retour en Normandie, ont assisté à la cérémonie au Carré de Choux à Carentan-les-Marais. © Radio France - Chloé Martin

Plus de 400 personnes venues spécialement pour les commémorations

Ce 78e anniversaire marque aussi le retour du public. "On retrouve un peu la liberté ! On vient depuis huit ans, ça avait manqué", admet Dominique, venu de la Haute-Marne avec sa femme et sa fille. Comme eux, plus de 400 personnes sont venues de la Manche ou de plus loin assister à ces commémorations.

Dépôt de gerbes, minute de silence et hymnes nationaux... De quoi donner des frissons à Christian, venu de Cholet, dans le Maine-et-Loire. "Moi ça me prend les trippes, sérieusement. Il faut rendre hommage à tous ces gens-là, ils ont fait beaucoup pour nous." Un devoir de mémoire que Sabrina tient également à honorer. "J'ai un grand souvenir du 50e anniversaire et j'étais hallucinée d'entendre les anciens parler. Et puis surtout, j'ai un grand-père qui a été prisonnier pendant cinq ans en Allemagne. Tout ça, ce sont des choses assez importantes", confie-t-elle, émue.

Le monument du Carré de Choux à Carentan-les-Marais rend hommage aux GIs américains ayant donné l'assaut décisif pour la libération de la ville. © Radio France - Chloé Martin

"Ce sont des gens qui ont donné leur vie pour ce que nous appelons aujourd'hui la liberté", rappelle Christian, la larme à l'œil. Une cérémonie qui résonne d'une façon particulière cette année, avec la guerre en Ukraine. "Quand on voit ce qui arrive là-bas, on peut imaginer ce qu'a vécu la France et ce qu'elle aurait pu vivre ensuite."