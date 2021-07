EN IMAGES - Le basket 3x3 fait son show à Reims, dix jours avant qu'il ne débarque aux JO de Tokyo

Ne cherchez pas le parquet, levez la tête et laissez-vous porter au cœur du 3x3. Cette discipline, variante du basket-ball, se donnait en spectacle ce week-end à Reims (Marne). Un tournoi était organisé par l'association Reims Champagne Basket sur les hautes promenades, autour d'une quinzaine d'équipes et d'une centaine de spectateurs, dans le cadre de la deuxième édition du "Reims Got Games".

Première participation aux JO

Le 3x3 est plus intense, plus sportif : "on joue sur un demi-terrain, on est trois par équipe, c'est plus rapide il faut un très bon cardio", explique Paul-Cédric, joueur au club de Recy (N2) et participant au tournoi. Un tournoi qui se veut vitrine d'une discipline assez jeune, peu connue et qui, pourtant, va connaître ses premiers Jeux Olympiques à Tokyo dès le 23 août prochain.

"Il y a du monde, une belle ambiance, c'est bien que les gens s'intéressent à cette discipline. Peut-être que il y en a qui se sentaient pas capable de jouer en 5x5 et qui là ont trouvé une formule plus adaptée", complète le joueur marnais. Selon lui, le tournoi participe à la démocratisation de ce sport, notamment dans une cité des sacres labelisée "Terre de jeux" pour les JO de Paris 2024.

