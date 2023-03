EN IMAGES - le camion des pompiers de la Creuse est arrivé à Boutcha en Ukraine

Elle fut longue la route, mais ils l'ont faite la route qui menait à Boutcha ! Les trois Creusois sont arrivés ce vendredi 31 mars après trois jours et demi de route. Partis mardi matin d'Aubusson , l'Ukrainien Dmytro Mohylianski réfugié en Creuse, le maire d'Aubusson Michel Moine et Fany Boucaud, journaliste à France Bleu Creuse ont rejoint cette ville ukrainienne située à l'est de Kiev. Ils ont emporté avec eux dans un ancien camion des pompiers de la Creuse et une camionnette de la ville d'Aubusson des couvertures, des médicaments, des vêtements et du matériel para-médical. Une partie du chargement va partir sur le front pour les soldats, l'autre sera acheminée vers l'hôpital civil de Dnipro dans le sud du pays. Quant au véhicule des pompiers il rejoindra le front dans le Donbass à l'est du pays.

Deux heures pour franchir la frontière

Entrer en Ukraine n'est pas facile. Nos trois Creusois ont du montrer patte blanche aux soldats et aux douaniers. Les passeports, les permis de conduire et les cartes grises des véhicules ont été longuement vérifiés et examinés. Le chargement des véhicules a lui aussi été inspecté.

Premières impressions

"C'est un pays de paradoxes" raconte Michel Moine. On a vu passer des berlines très modernes à la frontière et des camions qui datent de l’ère soviétique". Mais ce qui a le plus surpris le maire d'Aubusson c'est l'état de la chaussée. "C'est l'une des pires routes que j'ai pu prendre dans ma vie" confie-t-il. Le convoi a roulé sur 15 kilomètres de nids-de-poule à 30, 40 km/h pour ne prendre aucun risque. Dans les villes et villages, la vie a repris son cours, les gens partent travailler. "C’est tout mon cœur qui est ici" résume Dmytro qui a quitté son pays il y a un an. "Les gens sont combattants dit-il. Il y a de nombreux chantiers autour de nous. Et puis les traditionnels vendeurs de fruits et légumes sont revenus sur les trottoirs des villages".

La vie reprend son cours dans cette partie de l'Ukraine © Radio France - Fany Boucaud

La guerre toujours présente

De grands panneaux publicitaires sur le bas des routes appellent les Ukrainiens à s'engager dans l'armée. Et à chaque entrée de ville ou village, d'anciens checks-point sont toujours installés, avec parfois à l'intérieur des cocktails Molotov oubliés. De grandes croix en barres métalliques anti-chars sont également posées. Le pays reprend vie mais les lignes de camions de soldats sur les routes rappellent que le combat continue.

Sur la route, des checks-point abandonnés © Radio France - Fany Boucaud

Des cocktails Molotov laissés sur place © Radio France - Fany Boucaud

La panne avant de toucher au but

Il fallait bien que cela arrive ! Après un voyage presque sans histoire, la camionnette de la ville d'Aubusson est en panne à quatre heures de route de Boutcha. Impossible de poursuivre la route, un dépanneur est appelé à la rescousse. Après cette halte forcée, le convoi a repris la route ce vendredi 31 mars au matin jusqu'à sa destination finale Boutcha à l'est de Kiev.