EN IMAGES - Le camping municipal de Neuilly-sur-Marne fait peau neuve et vise les trois étoiles

C'est le seul camping en Seine-Saint-Denis et il rouvre enfin ce week-end au public après dix mois quasiment de fermeture, pour cause de travaux. Le camping municipal de la Haute-Ile, rebaptisé "Les Rives de Paris Neuilly-sur-Marne" a été repensé et rénové pour attirer de nouveaux clients et monter en gamme.

Un camping plus moderne

Aire de jeux, boulodrome, terrain de beach-volley, planchas connectées, potager, poulailler... Au total, la ville de Neuilly-sur-Marne a investit deux millions d'euros dans ce projet qui était nécessaire selon le maire. Élu en 2020, Zartosthe Bakhtiari a toujours considéré cet espace comme une "pépite verte" laissée à l'abandon. Ces dernières années, le camping avait du mal à se remplir même en haute saison. Il a perdu 130.000 euros en 2018, 150.000 euros en 2019 et l'année suivante, il est resté fermé à cause de la crise du Covid. Son emplacement, sur les bords de Marne, et la présence du port de Neuilly n'ont pas été exploités à fond, regrette le maire qui a imaginé un nouveau projet.

Boulodrome au camping de Neuilly-sur-Marne © Radio France - Hajera Mohammad

Les planchas connectées au camping de Neuilly-sur-Marne © Radio France - Hajera Mohammad

Aire de jeux au camping de Neuilly-sur-Marne © Radio France - Hajera Mohammad

Les tarifs augmentent

Si le camping passe de 183 emplacements à 108, ces derniers sont plus grands (entre 70 et 90 mètres carrés), les allées ont été refaites, les équipements modernisés et de nouveaux services sont proposés, comme la location de vélos. D'ici quelques mois, une vingtaine de tiny-house seront également installés. Forcément, si les prestations augmentent, les tarifs aussi. L'été, la nuitée passe de 20 à 29 euros. Hors saison estivale, la nuit coûtera une vingtaine d'euros.

Les emplacements sont moins nombreux mais plus grands au camping de Neuilly-sur-Marne © Radio France - Hajera Mohammad

Le maire assume. "En fait, ce sont des tarifs qui sont très raisonnables. Si on compare aux campings les plus proches, on est 10 à 15 fois moins chers que ceux de Disney, on reste attractif et accessible". Zartosthe Bakhtiari assume également rechercher "une clientèle plus familiale, plus sensible à l'environnement, plus sportive peut-être". "C'est vrai que jusqu'à présent, on a eu aussi pas mal de touristes étrangers qui partaient sans payer, ou buvaient et faisaient du bruit à la nuit".

Un camping pour accueillir les spectateurs des JO de Paris en 2024

Pour attirer de nouveaux touristes, la ville mise sur sa proximité avec la capitale. "On est à 15 minutes en RER du centre de Paris, on est aussi à 25 minutes de Disney et à 20 minutes à vélo de la base nautique de Vaires-sur-Marne". Ce site accueillera les épreuves d'aviron et de canoë-kayak pendant les JO de Paris 2024 et des milliers de spectateurs à loger. Pourquoi pas le camping de Neuilly ? "C'est un atout extraordinaire... Si on arrive, pendant les JO, à exister, à se faire connaître d'une clientèle internationale, ce sont potentiellement des clients qui reviendront".

"Il faut mettre en valeur cette proximité avec le site des JO" - Zarthoste Bakhtiari, maire de Neuilly-suir-Marne

L'obtention des trois étoiles pour ce camping, c'est l'objectif de la ville . Pour célébrer cette réouverture, le maire va passer la nuit sur place avec 250 agents municipaux invités, eux aussi, à dormir au camping ce vendredi soir. Ce samedi, des journées portes ouvertes sont organisées avec plusieurs animations pour le public. Les campeurs, eux, pourront installer leur tente dès ce lundi 13 juin. Une dizaine de réservations sont déjà enregistrées.