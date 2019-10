EN IMAGES : Le centre d'entrainement et de formation de l'OGC Nice ouvre ses portes aux abonnés

L'OGC Nice ouvre ses portes gratuitement aux 13 500 abonnés du club ce dimanche. Il est possible de visiter librement le centre d'entrainement et de formation des Aiglons, de découvrir les coulisses du club de foot, les lieux de vie quotidienne des joueurs.

Nice, France

Le vaisseau rouge et noir inauguré il y a deux ans non loin du Stade Charles-Ehrmann, a aussi ouvert ses portes à France Bleu Azur ce dimanche. L'occasion d'en apprendre davantage sur le quotidien des footballeurs niçois, leurs habitudes, leur façon de s’entraîner et d'entretenir leur niveau de jeu. Les jeunes joueurs du centre de formation eux aussi s’entraînent ici, proches des professionnels.

C'est le jour et la nuit avec l'ancien centre d'entrainement. C'est très moderne. Ils ont tout ce qu'il faut pour être de bons professionnels. Jean-Michel, supporter de l'OGC Nice venu avec ses trois enfants.

des supporters visiteurs Copier

Le centre compte 27 chambres où les joueurs viennent se reposer entre deux entraînements. Au 2ème étage, au-dessus de la salle de conférence de presse, la salle de restaurant pour les joueurs et le staff, avec une terrasse panoramique et un terrain de pétanque. Les joueurs prennent ici leurs petits-déjeuners vers 8h30, puis s'échauffent avant l'entrainement de 10h00 sur un des terrains en pelouse naturelle ou hybride.

On visite aussi le vestiaire, où chaque joueur a son nom et son numéro inscrit, l'eau des douches est chauffée par les panneaux photovoltaïques installés sur le toit du bâtiment. Il y a des salles de soins, d'étirements, de musculation et balnéothérapie. A la fin de la visite, il est possible de faire un don au fonds de dotation OGC Nice afin de contribuer aux actions citoyennes du club. Des écharpes, des casquettes sont aussi en vente.

Les footballeurs pédalent aussi © Radio France - Marion Chantreau

Bain chaud, froid, piscine, sauna pour récupérer dans l'eau © Radio France - Marion Chantreau

Le vestiaire © Radio France - Marion Chantreau

Un kiné leur fait faire des exercices © Radio France - Marion Chantreau

Les terrains d'entrainement © Radio France - Marion Chantreau

Le restaurant © Radio France - Marion Chantreau

La terrasse avec terrain de pétanque © Radio France - marion Chantreau

Le maillot du niçois Hugo Lloris, gardien de la dernière coupe du monde pour les bleus. © Radio France - Marion Chantreau

Une tête du Carnaval de Nice offerte au club par des supporters © Radio France - Marion Chantreau

Les chambres où les joueurs peuvent se reposer © Radio France - Marion Chantreau