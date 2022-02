VIDÉO - Le "convoi de la liberté", parti de Nice, a fait escale à Aix-en-Provence

Direction Paris ce week-end. C'est l'objectif du "convoi de la liberté" parti de toute la province vers la capitale. Ce mercredi, certains ont pris la route depuis Nice, sont passés par Brignoles dans le Var et fait une escale à Aix-en-Provence. Ils étaient plusieurs centaines sur le rond-point du Jas de Bouffan. Sur les pancartes et dans les bouches des manifestants : une opposition vive à la politique sanitaire du gouvernement.

S'il n'y avait qu'un seul mot à retenir : "la liberté", dit Pierre. "Je suis inquiet parce qu'on risque de trouver ça normal. Aujourd'hui, on nous impose le vaccin et demain, ce sera pour autre chose", explique-t-il. Il sera à Paris ce week-end et espère que le gouvernement entendra sa colère. Anne-Laure, 35 ans, a aussi sauté le pas. "C'est la première fois que je manifeste. Je dirai que c'est un ras-le-bol général. Le fait d'être jeune, de ne pas être écouté. Le fait qu'on nous dise qu'il y a des bons et des mauvais citoyens. Non, on est tous citoyens", clame-t-elle.

Reportage sur le rond-point du Jas de Bouffan avec le convoi de la liberté aixois

Drapeaux français, gilets jaunes, chants hostiles au gouvernement ou encore pancartes anti pass vaccinal : le convoi niçois a rejoint l'aixois ce mercredi. © Radio France - Bastien Thomas