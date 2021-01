Le couvre-feu vespéral vient d'entrer en vigueur à 18h partout en France et donc en Gironde, ce samedi soir. Dans le centre-ville de Bordeaux, certains habitants ont été pris de court et se dépêchent de finir leur shopping mais les rues sont déjà bien désemplies.

EN IMAGES - Le couvre-feu à 18h vide les rues et places de Bordeaux

La permission de 20h est donc raccourcie à 18h dans toute la France et, a fortiori, en Gironde ce samedi soir. Cette mesure prise par le gouvernement vise à endiguer la progression des cas de Covid-19 ces dernier jours même si la situation est "maîtrisée mais fragile", rappelle le premier ministre Jean Castex. Lors des confinements, les images et vidéos de Bordeaux et d'une Belle Endormie qui se replonge dans son sommeil étaient impressionnantes par leur rareté.

Véritable temple érigé pour la consommation à Bordeaux, la promenade Sainte-Catherine a dû fermer à 18h, comme tout le monde. © Radio France - Margot Turgy

Il n'est donc plus permis de se balader surtout le territoire sans une attestation valable (disponible ici). Si vous terminez de travailler aux alentours de 18h, vous pourrez transgresser le couvre-feu avec un justificatif de votre activité professionnelle mais il ne faudra pas traîner. Concernant le lèche-vitrine, il va falloir espérer passer entre les gouttes des contrôles car le gouvernement ne concède que très peu d'exceptions, même le "click and collect" n'en fait pas partie.

Sur la route, les dernières automobilistes bordelais se pressent de rentrer chez eux comme ici sur les quais, près du Pont de Pierre. © Radio France - Margot Turgy

Les rues, places et routes de Bordeaux se sont progressivement dégagées avec l'extension du couvre-feu à 18h.

Les rues se vident et, forcément, les tramways de Bordeaux se remplissent avec ce couvre-feu à 18h. © Radio France - Margot Turgy